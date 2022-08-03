Мартемьянов — о подготовке «Сибири» к сезону: «Была работа через «не могу»
Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов рассказал, как команда готовилась к предстоящему сезону регулярного чемпионата КХЛ.
— Вы как-то меняли план предсезонной подготовки с учетом возросшего числа матчей в регулярке?
— Да, практически каждый день у нас были четырехразовые тренировки, была работа через «не могу». Сделали более сжатые и экстремальные условия, чтобы в сезоне ребята себя более комфортно чувствовали в них.
В том, что у нас вместо двух предсезонных турниров будет всего один, нет ничего страшного. Мы не горюем из-за того, что наши старые друзья из Челябинска и Магнитогорска нас не пригласили к себе. Считаю, что в Санкт-Петербурге тоже будет хороший турнир. Этим летом мы играем преимущественно с командами из Западной конференции. Хотим смоделировать выезд, потому что мы начинаем сезон именно на Западе. Парням нужно почувствовать и акклиматизацию, и деакклиматизацию. Парням нужно войти в этот ритм.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|1.09
|00:00
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ЦСКА – Металлург
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