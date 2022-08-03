Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов рассказал, как команда готовилась к предстоящему сезону регулярного чемпионата КХЛ.

— Вы как-то меняли план предсезонной подготовки с учетом возросшего числа матчей в регулярке?

— Да, практически каждый день у нас были четырехразовые тренировки, была работа через «не могу». Сделали более сжатые и экстремальные условия, чтобы в сезоне ребята себя более комфортно чувствовали в них.

В том, что у нас вместо двух предсезонных турниров будет всего один, нет ничего страшного. Мы не горюем из-за того, что наши старые друзья из Челябинска и Магнитогорска нас не пригласили к себе. Считаю, что в Санкт-Петербурге тоже будет хороший турнир. Этим летом мы играем преимущественно с командами из Западной конференции. Хотим смоделировать выезд, потому что мы начинаем сезон именно на Западе. Парням нужно почувствовать и акклиматизацию, и деакклиматизацию. Парням нужно войти в этот ритм.