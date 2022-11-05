Мартемьянов: «Не смотрел на лед во время буллитов? Я же слышу болельщиков»
Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов дал оценку игре команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:1 Б).
«Первый период получился немного скомканным, не так мы планировали начать, соперник доминировал и по броскам, и по всем элементам игры. Некуда было деваться, поговорили с парнями в перерыве, стали играть агрессивнее в атаке, больше контролировать шайбу, сравняли счет. В овертайме были моменты у тех и других, в серии буллитов были чуть-чуть мастеровитее.
Чайковски хорошо играет после первого гола в сезоне? Может быть, у него есть такая вещь, когда надо забить гол и он играет правильнее.
Не смотрел на лед во время буллитов? Я же слышу болельщиков.
Голы бывшей команде? Я думаю, что всегда игроки настраиваются. Олег Ли сегодня не играл, а в прошлых матчах хорошие голы нам забивал. Есть немного реваншистские настроения у игроков, это нормально вполне», — приводит слова тренера сайт КХЛ.
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