Мартемьянов — о матче с «Амуром»: «Чисто командная победа»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (4:1).

«Непростой матч, очень сложной. Соперник — боевая команда, пытались физически воздействовать, но удар сдержали. Не хватало концентрации, но учитывая наш график, как есть, так есть. Благодарен ребятам, что играли на результат, а особенно в третьем периоде четко выполняли задание. Чисто командная победа», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Эта победа стала для «Сибири» четвертой подряд. Команда Андрея Мартемьянова набрала 45 очков в 36 матчах и занимает 3-е место в таблице Восточной конференции.