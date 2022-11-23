Мартемьянов — о матче с «Амуром»: «Чисто командная победа»
Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (4:1).
«Непростой матч, очень сложной. Соперник — боевая команда, пытались физически воздействовать, но удар сдержали. Не хватало концентрации, но учитывая наш график, как есть, так есть. Благодарен ребятам, что играли на результат, а особенно в третьем периоде четко выполняли задание. Чисто командная победа», — приводит слова тренера сайт КХЛ.
Эта победа стала для «Сибири» четвертой подряд. Команда Андрея Мартемьянова набрала 45 очков в 36 матчах и занимает 3-е место в таблице Восточной конференции.
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|Торпедо
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|21
|12
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|4
|Локомотив
|33
|19
|14
|44
|5
|Динамо М
|33
|18
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|41
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|Спартак
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|37
|7
|Витязь
|33
|15
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|Динамо Мн
|34
|14
|20
|35
|9
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|Куньлунь
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|27
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|31
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|1
|Автомобилист
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|10
|46
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|Сибирь
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|18
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|33
|14
|19
|34
|8
|Трактор
|34
|14
|20
|32
|9
|Барыс
|34
|14
|20
|30
|10
|Нефтехимик
|32
|14
|18
|29
|11
|Амур
|32
|12
|20
|29
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27.11
28.11
|23.11
|15:30
|
Сибирь – Амур
|4 : 1
|23.11
|16:30
|
Авангард – Спартак
|1 : 3
|23.11
|16:30
|
Барыс – Ак Барс
|1 : 2
|23.11
|17:00
|
Металлург – Сал. Юлаев
|2 : 1
|23.11
|17:00
|
Трактор – Автомобилист
|- : -
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