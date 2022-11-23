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Сегодня, 19:06

Мартемьянов — о матче с «Амуром»: «Чисто командная победа»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (4:1).

«Непростой матч, очень сложной. Соперник — боевая команда, пытались физически воздействовать, но удар сдержали. Не хватало концентрации, но учитывая наш график, как есть, так есть. Благодарен ребятам, что играли на результат, а особенно в третьем периоде четко выполняли задание. Чисто командная победа», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Эта победа стала для «Сибири» четвертой подряд. Команда Андрея Мартемьянова набрала 45 очков в 36 матчах и занимает 3-е место в таблице Восточной конференции.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/11/23/505902.html
ХК Амур
ХК Сибирь
Андрей Мартемьянов
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