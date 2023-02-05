Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:14

Мартемьянов: «Пишут про какую-то дележку. Пусть диванные эксперты приходят на хоккей и посмотрят, как люди зубами шайбу ловят»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (2:1 ОТ).

«Все матчи с «Адмиралом» в этом сезоне прошли очень упорно. Добротная упорная команда, которая знает, что хочет. Сегодняшний матч — не исключение. Более активно мы начали игру, но соперник выдержал нашу напор.

Матч был равный. Очень порадовало сегодня большинство, хотя и забили всего один гол. Могли решать исход матча раньше, но суета и неправильные решения в завершении помешали. Если бы не это, игра могла сложиться полегче. Отметил бы игру обоих вратарей. Очень радует, что победили. По выполнению игрового задания претензий тоже не имею. Сочетание Назаревича и Овчинникова сегодня было самое цельное. «Живинка» между ними есть. Не высокая результативность связана с тем, что мы не так свежи.

Спад есть: эмоциональный, физический. Играем на пределе. Где-то не хватает концентрации, хотя моменты есть. Будем чуть раскованнее — голы придут. Мы сегодня играли по счету, с оглядкой на свои ворота. После Дальнего Востока я, не бегая на площадке, чувствую себя не в своей тарелке. Парни молодцы, понимают, какие задачи мы ставим. Не только у нас, но и других команд много игр заканчиваются в дополнительное время.

Я почитал в интернете, там уже пишут про какую-то дележку. Пусть диванные эксперты приходят на хоккей и посмотрят, как люди зубами шайбу ловят», -цитирует тренера сайт КХЛ.

«Сибирь» с 77 набранными очками в 60 матчах занимает 1-е место в Восточной конференции. «Адмирал» с 67 баллами после 59 игр располагается на 7-й строчке Востока.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/05/509440.html
ХК Адмирал
ХК Сибирь
Андрей Мартемьянов
0
Читайте также
Сын Овечкина — главный на Матче звезд НХЛ! Он забил буллит с передач отца и Кросби
Овечкин — российский рекордсмен Матчей звезд. Кто сможет его обогнать?
Депардье рассказал о своем отношении к России после начала спецоперации
Медведев заявил, что в случае ударов по Крыму никаких переговоров с Украиной не будет
СМИ узнали о планах США сбить китайский аэростат над Атлантикой
На Украине предрекли отставку Зеленского
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КХЛ: «Металлург» — «Трактор», ЦСКА — «Барыс» и другие матчи 5 февраля
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 60 44 16 93
2 Торпедо 59 39 20 82
3 ЦСКА 58 37 21 80
4 Локомотив 60 35 25 78
5 Динамо М 59 34 25 77
6 Витязь 59 31 28 70
7 Северсталь 59 25 34 62
8 Динамо Мн 60 24 36 61
9 Спартак 59 25 34 58
10 Куньлунь 59 20 39 45
11 Сочи 57 7 50 23
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 60 36 24 77
2 Ак Барс 59 33 26 75
3 Автомобилист 58 32 26 73
4 Авангард 59 33 26 72
5 Металлург 58 30 28 70
6 Сал. Юлаев 59 30 29 69
7 Адмирал 59 29 30 67
8 Амур 59 28 31 63
9 Нефтехимик 60 28 32 61
10 Трактор 59 25 34 58
11 Барыс 61 25 36 57
Результаты / календарь
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
7.02
9.02
10.02
11.02
12.02
5.02 12:30
Сибирь – Адмирал
 2 : 1 ОТ
5.02 14:00
Витязь – Нефтехимик
 1 : 0
5.02 15:00
Металлург – Трактор
 - : -
5.02 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
5.02 17:30
Куньлунь – Ак Барс
 - : -
5.02 17:30
ЦСКА – Барыс
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости