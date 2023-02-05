Мартемьянов: «Пишут про какую-то дележку. Пусть диванные эксперты приходят на хоккей и посмотрят, как люди зубами шайбу ловят»
Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (2:1 ОТ).
«Все матчи с «Адмиралом» в этом сезоне прошли очень упорно. Добротная упорная команда, которая знает, что хочет. Сегодняшний матч — не исключение. Более активно мы начали игру, но соперник выдержал нашу напор.
Матч был равный. Очень порадовало сегодня большинство, хотя и забили всего один гол. Могли решать исход матча раньше, но суета и неправильные решения в завершении помешали. Если бы не это, игра могла сложиться полегче. Отметил бы игру обоих вратарей. Очень радует, что победили. По выполнению игрового задания претензий тоже не имею. Сочетание Назаревича и Овчинникова сегодня было самое цельное. «Живинка» между ними есть. Не высокая результативность связана с тем, что мы не так свежи.
Спад есть: эмоциональный, физический. Играем на пределе. Где-то не хватает концентрации, хотя моменты есть. Будем чуть раскованнее — голы придут. Мы сегодня играли по счету, с оглядкой на свои ворота. После Дальнего Востока я, не бегая на площадке, чувствую себя не в своей тарелке. Парни молодцы, понимают, какие задачи мы ставим. Не только у нас, но и других команд много игр заканчиваются в дополнительное время.
Я почитал в интернете, там уже пишут про какую-то дележку. Пусть диванные эксперты приходят на хоккей и посмотрят, как люди зубами шайбу ловят», -цитирует тренера сайт КХЛ.
«Сибирь» с 77 набранными очками в 60 матчах занимает 1-е место в Восточной конференции. «Адмирал» с 67 баллами после 59 игр располагается на 7-й строчке Востока.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|60
|44
|16
|93
|2
|Торпедо
|59
|39
|20
|82
|3
|ЦСКА
|58
|37
|21
|80
|4
|Локомотив
|60
|35
|25
|78
|5
|Динамо М
|59
|34
|25
|77
|6
|Витязь
|59
|31
|28
|70
|7
|Северсталь
|59
|25
|34
|62
|8
|Динамо Мн
|60
|24
|36
|61
|9
|Спартак
|59
|25
|34
|58
|10
|Куньлунь
|59
|20
|39
|45
|11
|Сочи
|57
|7
|50
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|60
|36
|24
|77
|2
|Ак Барс
|59
|33
|26
|75
|3
|Автомобилист
|58
|32
|26
|73
|4
|Авангард
|59
|33
|26
|72
|5
|Металлург
|58
|30
|28
|70
|6
|Сал. Юлаев
|59
|30
|29
|69
|7
|Адмирал
|59
|29
|30
|67
|8
|Амур
|59
|28
|31
|63
|9
|Нефтехимик
|60
|28
|32
|61
|10
|Трактор
|59
|25
|34
|58
|11
|Барыс
|61
|25
|36
|57
|5.02
|12:30
|
Сибирь – Адмирал
|2 : 1 ОТ
|5.02
|14:00
|
Витязь – Нефтехимик
|1 : 0
|5.02
|15:00
|
Металлург – Трактор
|- : -
|5.02
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|5.02
|17:30
|
Куньлунь – Ак Барс
|- : -
|5.02
|17:30
|
ЦСКА – Барыс
|- : -