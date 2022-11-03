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Мартемьянов — о поражении от «Авангарда»: «Игрой команды доволен, никаких претензий к парням нет»

Мартемьянов заявил, что доволен игрой «Сибири» в матче с «Авангардом»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Очень напряженная игра, никто не хотел уступать. Думаю, игра понравилась болельщикам, держала в напряжении весь матч. Конечно, непонятные удаления в концовке были, но соперник «5 на 4» очень быстро реализовывает. Игрой команды доволен, никаких претензий к парням нет. По напряжению матчи сибирского дерби не особо отличаются, и «Авангард», и мы стараемся играть на победу», — приводит слова Мартемьянова сайт КХЛ.

«Сибирь» занимает четвертую строчку в таблице Восточной конференции с 31 очком в 27 играх.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/11/03/504907.html
ХК Авангард
ХК Сибирь
Андрей Мартемьянов
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