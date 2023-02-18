Мартемьянов: «В последнее время немножко пошел спад, для парней в плане уверенности эта победа была очень важна»
Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:1 Б).
«Очень напряженный матч, обе команды играли на результат. Было много численного неравенства с обеих сторон. Я благодарен парням, кто сражался в меньшинстве: действовали правильно и самоотверженно! К счастью, мы не дали сопернику раскрыть возможности, единственное, пропустили гол «3 на 5».
Очень важная победа для нас! В последнее время немножко пошел спад, для парней в плане уверенности эта победа была очень важна.
Насколько спал груз с плеч сейчас у ребят? Не скажу, что он сильно давил, но поддавливал. Конечно, такие вещи неприятны, когда серия идет, и ты не можешь выиграть. Прошлый матч мы играли без лидеров. Те парни, кто участвовал в той игре, показали довольно хороший хоккей. Мы сделали это для того, чтобы посмотреть, что у нас может быть впереди. Кому-то дать отдохнуть, а парням, кто у нас не на первых ролях, дать сыграть и посмотреть, на что они способны. Двух зайцев убили», — цитирует тренера сайт КХЛ.
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