Главный тренер «Шанхая» о легионерах: «Вы привезли семью, у вас хорошая зарплата. Почему бы не хотеть побеждать?»

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Митч Лав в эксклюзивном интервью «СЭ» выразил мнение, что североамериканские легионеры его команды должны иметь высокую мотивацию показывать хорошие результаты в КХЛ.

— Вы знаете историю этого клуба еще со времен, когда он базировался в Мытищах. Есть мнение, что через пару месяцев после начала сезона игроки перестают особенно переживать за результат — больше думают о том, как провести время: бары, рестораны и так далее. Для иностранных клубов в КХЛ это считается проблемой.

— Я понимаю, о чем вы говорите. И думаю, это связано с тем, на каком этапе карьеры находятся многие игроки, особенно североамериканцы. Они и сами об этом скажут. Но я смотрю на это так: вы приехали сюда, привезли с собой семью, у вас хорошая работа и достойная зарплата. Почему бы тогда не хотеть побеждать? Почему не стремиться играть в команде, где каждый день на тренировке у всех хорошее настроение?

Понятно, что невозможно выиграть 68 матчей подряд. Но команда должна быть таким местом, куда хочется приходить. Победы приносят удовольствие, они заразительны. И именно этого мне хотелось бы видеть больше — от нынешних игроков и от тех, кто может прийти в будущем. Мне нужны конкурентоспособные люди, которым важно побеждать. И, конечно, они должны обладать тем набором качеств, который соответствует тому хоккею, который я хочу строить в этой лиге.

41-летний Лав возглавил «Шанхай» в январе 2026 года. Команда занимает девятое место в таблице Западной конференции с 54 очками в 66 матчах.