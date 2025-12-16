Главный тренер «Шанхая» Галлан получил удаление в матче против СКА

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан получил 2-минутный штраф за неспортивное поведение в концовке гостевого матча FONBET чемпионата КХЛ против СКА (1:4).

62-летний канадский специалист эмоционально отреагировал на удаление защитника Уилла Райлли на 51-й минуте игры при счете 1:1. Питерцы реализовали большинство при игре «5 на 3», шайба форварда Сергея Плотникова стала победной.