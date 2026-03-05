Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Лав заявил, что готов работать в Китае на постоянной основе

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Митч Лав поделился впечатлениями от матча FONBET чемпионата КХЛ с «Сибирью» в Китае.

Игра состоялась 5 марта в спортивном комплексе «Восточный спортивный центр» в Шанхае и завершилась победой новосибирской команды со счетом 2:1. Ее посетили 4352 зрителя. Матч КХЛ прошел в Китае впервые с января 2020 года.

«Это была интересная игра, обе команды с начала присматривались. Первый раз в Китае, невероятный город, арена, гостеприимство. Большой лед сыграл свою роль для обеих команд, это не позволило играть в более высоком темпе. Великолепный опыт для всех», — приводит пресс-служба КХЛ слова тренера.

Также Лав заявил, что готов остаться работать в Китае на постоянной основе.

«Конечно, готов к постоянной работе здесь, я тренирую игроков, поэтому не имеет значения, где именно. Это большая честь для нас, рады быть частью развития хоккея в Китае», — добавил он.

7 марта в Шанхае также состоится игра КХЛ между «Шанхай Дрэгонс» и «Барысом».

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