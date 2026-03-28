Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Лав: «Не хочу прозвучать неуважительно по отношению к КХЛ, но она больше похожа на АХЛ»

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» канадец Митч Лав считает, что уровень уровень ФОНБЕТ чемпионата КХЛ ближе к АХЛ, чем к НХЛ.

«Пока ты не приедешь в КХЛ и на своем опыте не почувствуешь очень большое количество разных компонентов, то ты так и не поймешь, что это такое, как, говоря о вещах, которые происходят на льду и за его пределами. Если сравнивать КХЛ с теми лигами, в которых у меня был опыт, я не хочу прозвучать как-то неуважительно по отношению к КХЛ, но если сравнивать с АХЛ и НХЛ, это больше похоже на АХЛ», — цитирует специалиста ТАСС.

41-летний Лав возглавил «Шанхай» в январе 2026 года.

С 2023 года он был помощником главного тренера в «Вашингтоне». В октябре 2025-го специалиста отстранили от работы после обвинений в домашнем насилии.

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