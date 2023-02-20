Буцаев о поражении от «Северстали»: «К сожалению, сегодня мы не в фаворе»

Главный тренер «Северстали» Вячеслав Буцаев прокомментировал результат матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:3).

«К сожалению, сегодня мы не смогли добиться победы. Не скажу, что мы этого не хотели или не делали ничего для победы. Наверное, концовка второго периода и начало третьего стали определяющими. Но не могу осуждать игрока, который получил большой штраф — это спорный момент. Мы пропустили гол вчетвером и необязательный третий гол, когда уже продолжилась игра в формате «5х5».

Пытались спасти матч и создавали моменты, но не смогли их реализовать. Не вся команда вошла в игру с первых минут, где-то долго входили, где-то в подсознании сидело, что можем сыграть без каких-то особых затрат. К сожалению, сегодня мы не в фаворе», — приводит слова тренера пресс-служба подмосковной команды.

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Витязя» (3:2).