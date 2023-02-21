Андрей Разин: «Я открывал Telegram-канал, чтобы отвечать «доброжелателям»
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин в интервью «СЭ» рассказал, для чего открывал Telegram-канал. По ходу этого сезона тренер удалил его.
— Я открывал канал, чтобы отвечать «доброжелателям», — сказал Разин «СЭ». — Что-то показать, приоткрыть интересное. Канал мне не мешал, но ассоциироваться с блогером не хотелось — лучше уж просто быть тренером.
Ранее Разин рассказал о ситуации с продлением контракта с «Северсталью».
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