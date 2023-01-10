Разин — о победе над «Торпедо»: «Очень важные два очка»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (5:4 Б).

«Очень важные два очка. По игре много ошибок наделали, имели преимущество в первом периоде. Но с «Торпедо» так и предполагается так играть... Туда-сюда, на контратаках. Старались не нарваться на эти контратаки. Но опять наша беда... Мы уже какой гол пропускаем в большинстве. Хорошо, что сравняли, хорошо, что выиграли», — цитирует пресс-служба КХЛ Разина.

«Северсталь» занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 51 очко. «Торпедо» располагается на 3-й строчке с 66 очками.