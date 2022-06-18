Разин прокомментировал предложения ФХР по делению команд в КХЛ

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин рад тому, что согласно предложению Федерации хоккея России (ФХР) команда была определена в первую конференцию Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с сильнейшими коллективами.

«У меня пока нейтральная позиция по этому вопросу, — сказал Разин ТАСС. — Меня радует, что «Северсталь» в сильную группу определили, а у клуба минимальный бюджет. Но я до конца не понимаю, кто попадает в плей-офф, надо поглубже все осознать».

В ФХР предложили разделить участников КХЛ в регулярном чемпионате на две конференции согласно их местам в прошлом сезоне.