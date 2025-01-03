Главный тренер «Северстали» Козырев прокомментировал разгром от «Динамо»

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал разгромное поражение от московского «Динамо» (2:7) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Нам не удалось начало первого периода. Несмотря на это, у нас была возможность изменить ход матча в первые 10 минут второго периода. Было несколько прекрасных моментов для того, чтобы забить. Но мы это преимущество не смогли реализовать, что в дальнейшем привело к отрицательному результату.

— В чем причина такого плохого старта?

— Конечно, нам было тяжело. Мы создали много моментов во втором периоде, но не смогли реализовать. Думаю, такой старт был из-за невнимательности.

После 41 игры «Северсталь» набрала 50 очков и занимает 6-е место в Западной конференции.

Федор Носов