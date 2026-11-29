Главный тренер «Северстали» Козырев — о победе над «Локомотивом»: «Сегодня мы были более мобильными»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:3) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Сегодня день рождения у человека, оставившего огромный след в истории и сделавшего многое для череповецкого хоккея — Владимира Андреевича Голева. Сегодняшнюю победу мы дарим ему. Что касается игры, то хороший тест для нас. Хороший соперник. Обоюдоострая игра была. Нам немножко повезло в конце, когда мы забили четвертый гол.

Приходилось ли мне что-то говорить в раздевалке, когда команда уступала? Нет, ребята прекрасно понимали, какая у нас ситуация. В последних двух матчах, которые мы проиграли, показывали не тот хоккей, который хотелось бы видеть. Но сегодня мы были более мобильными», — сказал Козырев.

«Северсталь» (40 очков в 32 играх) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. 2 декабря череповчане в гостях сыграют против ЦСКА.