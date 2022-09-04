Разин: «На что «Северсталь» должна замахнуться в этом сезоне? На Вильяма, нашего, Шекспира»
Главный тренер «Северстали» Андрей Разинг подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:4).
— Плохо, что в таких играх на первый план выходят судьи. Каждая игра — отдельный спектакль, но, когда люди переигрывают — я сейчас про всех — немножко нехорошо получается. Я считаю, что мы сегодня играли честно, выложились по полной. Ребятам спасибо. Едем дальше. Забыли, проглотили.
— На что ваша команда должна замахнуться в этом сезоне?
— На Вильяма, нашего, Шекспира. На что мы должны замахнуться? Нам поставили задачу — пройти первый раунд плей-офф. В принципе, ребята стали на год старше. Команда молодая, возраст хороший, играющий. Жалко, что не хватает как раз пары опытных хоккеистов, типа Робина Пресса. Посмотрим. Сезон длинный и на первый план будет выходить процесс восстановления. Я считаю, что для нашей молодой команды процесс должен складываться хорошо.
— Четвертая пропущенная шайба из-за позиционной ошибки?
— Нет, там решение главного судьи удалить в конце игры при ничейном счете. Надо очень большую ответственность взять, чтобы давать сопернику шанс. Взял — молодец.
— Первую половину очень плохо играли в атаке. Почему?
— В начале игры мы сразу получили четыре минуты. Болельщики здесь хорошо болеют, громко. Когда у одной команды все получается, трудно сдержать. Мы в первом периоде восемь минут в меньшинстве играли. Конечно, тяжело думать об атаке. Начиная со второй половины игры мы начали и шайбу держать, и моменты были у нас, и соперника заставляли фолить.
— Какие слова перед игрой сказали ребятам?
— Сейчас для меня игра с «Автомобилистом» — одна из 68. Мы когда выиграли у них 6-3 в гостях, я тогда закрыл все вопросы для себя. Для меня это обычная, рядовая игра. Игра, за которую дают два очка.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|2
|2
|0
|4
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|Витязь
|2
|2
|0
|4
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|Спартак
|2
|2
|0
|4
|4
|СКА
|2
|2
|0
|4
|5
|ЦСКА
|3
|2
|1
|4
|6
|Динамо Мн
|2
|2
|0
|4
|7
|Локомотив
|2
|1
|1
|2
|8
|Северсталь
|2
|1
|1
|2
|9
|Куньлунь
|2
|1
|1
|2
|10
|Торпедо
|1
|0
|1
|0
|11
|Сочи
|2
|0
|2
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|2
|2
|0
|4
|2
|Ак Барс
|2
|1
|1
|2
|3
|Адмирал
|2
|1
|1
|2
|4
|Амур
|2
|1
|1
|2
|5
|Сибирь
|2
|1
|1
|2
|6
|Металлург
|2
|1
|1
|2
|7
|Сал. Юлаев
|2
|0
|2
|1
|8
|Барыс
|2
|0
|2
|1
|9
|Нефтехимик
|2
|0
|2
|1
|10
|Авангард
|2
|0
|2
|0
|11
|Трактор
|2
|0
|2
|0
|6.09
|17:00
|
Металлург – Северсталь
|- : -
|6.09
|17:00
|
Трактор – Автомобилист
|- : -
|6.09
|19:30
|
Куньлунь – Сибирь
|- : -
|6.09
|19:30
|
Торпедо – Амур
|- : -
|6.09
|19:30
|
Спартак – Адмирал
|- : -