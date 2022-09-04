Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

4 сентября, 18:09

Разин: «На что «Северсталь» должна замахнуться в этом сезоне? На Вильяма, нашего, Шекспира»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Северстали» Андрей Разинг подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:4).

— Плохо, что в таких играх на первый план выходят судьи. Каждая игра — отдельный спектакль, но, когда люди переигрывают — я сейчас про всех — немножко нехорошо получается. Я считаю, что мы сегодня играли честно, выложились по полной. Ребятам спасибо. Едем дальше. Забыли, проглотили.

— На что ваша команда должна замахнуться в этом сезоне?

— На Вильяма, нашего, Шекспира. На что мы должны замахнуться? Нам поставили задачу — пройти первый раунд плей-офф. В принципе, ребята стали на год старше. Команда молодая, возраст хороший, играющий. Жалко, что не хватает как раз пары опытных хоккеистов, типа Робина Пресса. Посмотрим. Сезон длинный и на первый план будет выходить процесс восстановления. Я считаю, что для нашей молодой команды процесс должен складываться хорошо.

— Четвертая пропущенная шайба из-за позиционной ошибки?

— Нет, там решение главного судьи удалить в конце игры при ничейном счете. Надо очень большую ответственность взять, чтобы давать сопернику шанс. Взял — молодец.

— Первую половину очень плохо играли в атаке. Почему?

— В начале игры мы сразу получили четыре минуты. Болельщики здесь хорошо болеют, громко. Когда у одной команды все получается, трудно сдержать. Мы в первом периоде восемь минут в меньшинстве играли. Конечно, тяжело думать об атаке. Начиная со второй половины игры мы начали и шайбу держать, и моменты были у нас, и соперника заставляли фолить.

— Какие слова перед игрой сказали ребятам?

— Сейчас для меня игра с «Автомобилистом» — одна из 68. Мы когда выиграли у них 6-3 в гостях, я тогда закрыл все вопросы для себя. Для меня это обычная, рядовая игра. Игра, за которую дают два очка.

Источник: https://severstalclub.ru/news/andrey-razin-my-segodnya-igrali-chestno-vylozhilis-po-polnoy-863548853d/
ХК Автомобилист
ХК Северсталь
Андрей Разин
1
0
Читайте также
Лопырева похвасталась роскошной фигурой в красном купальнике
BMW Е12: основателю пятой серии — 50 лет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Никитин — о матче с «Трактором»: «Все линии сыграли на уровне. Важная победа в плане психологии, первая в сезоне»

Нападающий «Трактора» Подкорытов: «У команды очень много моментов, только не можем забить»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 2 2 0 4
2 Витязь 2 2 0 4
3 Спартак 2 2 0 4
4 СКА 2 2 0 4
5 ЦСКА 3 2 1 4
6 Динамо Мн 2 2 0 4
7 Локомотив 2 1 1 2
8 Северсталь 2 1 1 2
9 Куньлунь 2 1 1 2
10 Торпедо 1 0 1 0
11 Сочи 2 0 2 0
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 2 2 0 4
2 Ак Барс 2 1 1 2
3 Адмирал 2 1 1 2
4 Амур 2 1 1 2
5 Сибирь 2 1 1 2
6 Металлург 2 1 1 2
7 Сал. Юлаев 2 0 2 1
8 Барыс 2 0 2 1
9 Нефтехимик 2 0 2 1
10 Авангард 2 0 2 0
11 Трактор 2 0 2 0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
6.09 17:00
Металлург – Северсталь
 - : -
6.09 17:00
Трактор – Автомобилист
 - : -
6.09 19:30
Куньлунь – Сибирь
 - : -
6.09 19:30
Торпедо – Амур
 - : -
6.09 19:30
Спартак – Адмирал
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости