Разин: «Не оправдываюсь. Сказал, что пока мы не можем позволить взять качественного иностранца. И все!»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал свое же высказывание, в котором сравнил зарплаты игроков в «Северстали» и в других командах КХЛ.

«Я не оправдываюсь! Я ответил на конкретный вопрос: почему нет центра-легионера. И все.

Я не говорил, что у нас в команде плохие центральные. Я сказал, что пока мы не можем позволить взять качественного иностранца. И все!» - написал Разин в Telegram-канале.