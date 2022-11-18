Разин: «Это был прикол. Вы же не считаете себя «обиженкой»?»
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин рассказал, что у него нет конфликта с представителями СМИ.
Разин сорвался на конференции после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:3 ОТ).
Специалист появился на пресс-конференции, сообщил, что не будет отвечать на вопросы и давать комментарии по игре, затем покинул мероприятие.
— Вы недавно назвали журналистов «обиженками». Это был какой-то месседж журналистам?
— Конечно, это была шутка. Какой месседж? Мне что, с журналистами ругаться? У меня много друзей среди журналистов. Я прихожу на пресс-конференцию... Представьте, вы приходите домой, а вас сосед грабит. Другой сосед это видит. Приходит полиция и вам нельзя сказать, кто ограбил. Вам говорят: Расскажите, как прошел ваш день? Вы будете с улыбкой сидеть и говорить, что все хорошо? Примерно была такая ситуация. Я не знал о регламенте. Я бы мог сказать: «Хорошая игра». Но на следующий день из всех СМИ понеслось: что за поведение, как так? Это был прикол. Вы же не считаете себя «обиженкой»?
— Почему вы закрыли ваш Telegram-канал?
— Я понял, что моя общественная деятельность мне очень сильно вредит. Проблемы, которые я там поднимаю, никому не нужны. Мне они только вредят.
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