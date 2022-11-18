Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:43

Разин: «Это был прикол. Вы же не считаете себя «обиженкой»?»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин рассказал, что у него нет конфликта с представителями СМИ.

Разин сорвался на конференции после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:3 ОТ).

Специалист появился на пресс-конференции, сообщил, что не будет отвечать на вопросы и давать комментарии по игре, затем покинул мероприятие.

— Вы недавно назвали журналистов «обиженками». Это был какой-то месседж журналистам?

— Конечно, это была шутка. Какой месседж? Мне что, с журналистами ругаться? У меня много друзей среди журналистов. Я прихожу на пресс-конференцию... Представьте, вы приходите домой, а вас сосед грабит. Другой сосед это видит. Приходит полиция и вам нельзя сказать, кто ограбил. Вам говорят: Расскажите, как прошел ваш день? Вы будете с улыбкой сидеть и говорить, что все хорошо? Примерно была такая ситуация. Я не знал о регламенте. Я бы мог сказать: «Хорошая игра». Но на следующий день из всех СМИ понеслось: что за поведение, как так? Это был прикол. Вы же не считаете себя «обиженкой»?

— Почему вы закрыли ваш Telegram-канал?

— Я понял, что моя общественная деятельность мне очень сильно вредит. Проблемы, которые я там поднимаю, никому не нужны. Мне они только вредят.

Источник: https://severstalclub.ru/news/andrey-razin-porazhenie-konechno-obidnoe-f704c37fbd/
ХК Северсталь
Андрей Разин
1
0
Читайте также
Мама заставила своих детей не драться друг против друга в НХЛ. История хоккейной семьи Ткачак
ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за реакции Москвы на приговор по делу MH17
Минобороны РФ заявило о намеренном убийстве ВСУ более 10 российских пленных
Исполнившей нацистский гимн «Миссис Крым» отказали в гражданстве РФ
Что нужно знать о цифровых технологиях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Разин — о поражении от «Торпедо»: «Мы пропустили этот гол... Таких голов не бывает»

Сергей Федоров: «У нас есть характер, которого мы поднабрались в прошлом году. Мастерство — тоже есть»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 32 26 6 54
2 ЦСКА 30 20 10 45
3 Торпедо 32 20 12 42
4 Локомотив 31 18 13 42
5 Динамо М 31 16 15 37
6 Витязь 31 14 17 34
7 Спартак 33 14 19 33
8 Динамо Мн 32 14 18 33
9 Северсталь 32 12 20 32
10 Куньлунь 33 12 21 27
11 Сочи 29 5 24 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 31 21 10 44
2 Металлург 31 19 12 42
3 Сал. Юлаев 30 17 13 41
4 Адмирал 32 18 14 40
5 Сибирь 33 18 15 39
6 Авангард 31 17 14 37
7 Ак Барс 30 13 17 31
8 Трактор 32 13 19 29
9 Барыс 31 13 18 28
10 Амур 29 11 18 27
11 Нефтехимик 30 12 18 25
Результаты / календарь
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
19.11 14:00
Авангард – Ак Барс
 - : -
19.11 14:00
Барыс – Амур
 - : -
19.11 14:30
Сал. Юлаев – Сибирь
 - : -
19.11 14:30
Трактор – Металлург
 - : -
19.11 15:00
Автомобилист – Сочи
 - : -
19.11 17:00
Нефтехимик – СКА
 - : -
19.11 17:00
Динамо М – Куньлунь
 - : -
19.11 17:10
Динамо Мн – Адмирал
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости