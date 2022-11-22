Разин: «Мне не стыдно за игру «Северстали», она есть, с обилием голевых моментов»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение от московского «Динамо» (2:3) в матче КХЛ.

«Игра забывается, результат остается, но мне не стыдно за игру команды, она есть, с обилием голевых моментов. Жаль, что нам такие голы заходят. Но никуда не деяться, мы учимся. Радует, что никогда не опускаем руки, работаем. Результата сегодня нет — завтра придет. Это спорт. Это жизнь. Если долго мучится, то что-нибудь получится», — приводит слова Разина пресс-служба клуба.

«Северсталь» находится на девятой строчке в турнирной таблице Запада, набрав 32 очка в 33 играх.