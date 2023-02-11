Разин: «Выдохнем, когда нас в таблице выделят черным, как попавших в плей-офф»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу над «Амуром» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Сегодня было хорошее начало. Заставляли соперника удаляться, у нас было много большинства. Забили. Сегодня, в принципе, большинство хорошо сработало — три гола за игру, это хороший показатель. Жалко, что не забили 5х3. Курьезный гол немного надломил нашу уверенность. Все равно, играли хорошо. Создавали много моментов. Победа есть победа. Всех с победой.

— Вы перестали снимать вратаря в овертайме. Почему?

— Сколько раз мы снимали вратаря? В Магнитогорске? Тогда у нас «перло», скажем так. С Казанью, со СКА меняли вратаря, с «Сочи». СКА и «Ак Барс» — там конечно мастера и хорошие вратари, тяжело переиграть соперника по буллитам. Тогда решили рисковать. У «Сочи» команда не столь мастеровитая, но хотели выиграть в овертайме. Была уверенность. Сегодня лед был не самого лучшего качества и рисковать в овертайме, играть с пустыми воротами, когда есть риск потерять шайбу. Поэтому решили оставить все на буллиты, хотя была бы возможность, мы бы рискнули. «Амур» последние игры по буллитам выигрывал. Причем, они забивали из пяти три. Хорошо, что сегодня все так закончилось.

— Два матча подряд выиграли по буллитам, тяжелые матчи для команды особенно для голкиперов. Как восстанавливать команду? После какого момента в этом сезоне уже можно будет сказать: «Все, выдыхаем и готовимся к плей-офф»?

— Выдохнем, когда нас в таблице выделят черным, как попавших в плей-офф. Тогда и можно выдохнуть. Как восстанавливаемся? Есть определенные процедуры. Мы их проводим. Наш комплекс восстановления хороший. Все говорят, что «Торпедо» быстрые. Я нисколько не умоляю их достоинств, но мы тоже очень быстрые. По показателю «удаления соперников» мы идем на первом месте. Это говорит, что наша команда очень хорошо двигается, много владеет шайбой, поэтому заставляем соперника удаляться. С восстановлением у нас не так все плохо.