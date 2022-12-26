Разин: «Не нашлось человека, который бы продавил, забил мусорный гол. Наподобие первого гола «Витязя»
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (1:4).
— Прежде всего — «Витязь» с победой. Видно было, что мужики вышли на битву, которая многое значит. Сегодня просто проиграли и свой, и чужой пятак. Очень много владели шайбой в чужой зоне, но все это было без моментов. К сожалению, не нашлось человека, который бы продавил, забил мусорный гол. Наподобие первого гола «Витязя». В таких играх такие голы становятся решающими. Учимся, учимся. Работаем дальше.
— Лишний день отдыха у «Витязя» мог повлиять на ход игры?
— Я уже говорил про календарь в этом сезоне. У всех свои трудности. Календарь для всех одинаковый, поэтому мы на календарь не сетуем.
— По вашему мнению, какой момент стал переломным сегодня?
— Когда мы, владея полностью инициативой, забили гол, играли хорошо. Получили глупейшее удаление. Не выстояли секунды три, наверное, до конца. Дали сопернику почувствовать вкус заброшенной шайбы. Первый и второй гол — глупейшие ошибки. Сами себе привозим голы.
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