Разин — о поражении от «Торпедо»: «Мы пропустили этот гол... Таких голов не бывает»
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (1:2 ОТ).
— Игра должна была понравиться болельщикам несмотря на такое маленькое количество голов. Хорошая скоростная игра с большим количеством моментов. Сегодня я могу сказать, что ребята выполнили установку, но, к сожалению, потеряли в конце концентрацию. Подумали, что все, буллиты. «Торпедо» с победой. Сегодня у меня дебют как тренера — первая игра против Игоря Ларионова. Ничего страшного. Жизнь продолжается. Поражение, конечно, обидное.
— Первый период полностью остался за «Северсталью». Вы к ним готовились тщательнее, чем к остальным?
— У нас все — «Витязь», «Торпедо», Минск — наши прямые конкуренты. С «Торпедо» у нас шесть игр. Каждая за четыре очка. С Минском — тоже. Сами видите. Равная игра сегодня, равные соперники. Кому-то чуть-чуть везет. Но это везение тоже нужно заслужить. Значит, пока мы что-то делаем не то.
— В чем заключилось сегодня это «чуть-чуть не везет»?
— Сколько сегодня было моментов? Я, конечно, болел за свою команду, но у нас было больше моментов. Большинства было больше. И в большинстве у нас шайба хорошо ходила. Много моментов, в которых мы могли решать — не решили. В конце мы могли в большинстве проиграть. Если смотреть с этой точки зрения, ладно, что хоть одно очко зацепили.
— В начале игры «Северсталь» была свежее, в концовке уже «Торпедо» играло бодрее. В чем причина?
— Мне не показалось, что в третьем периоде «Торпедо» было бодрее. Мы пропустили этот гол... Таких голов не бывает. Мы в меньшинстве пропустили контратаку. Чем «Торпедо» сильно, это именно «убеганием». Сколько с «Ак Барсом» они убегали один в ноль? Сегодня мы пропустили два или три выхода, играя в большинстве. Там была глупейшая потеря на пересменке в меньшинстве. Мы пропустили эту контратаку. Так мы сыграли очень дисциплинированно. В третьем периоде я не помню, где они нас в зоне запирали. Во втором периоде было пару смен, когда нам было тяжело. В третьем мы заработали два удаления, доминировали. Я бы не сказал, что «Торпедо» перевернуло игру.
— «Торпедо» в меньшинстве часто убегает один в ноль. Сегодня показалось, что Робин Пресс сегодня допускал много ошибок — из-под него убегали. Но к нему как к легионеру спрос выше.
— Накажу. Завтра выпорю. Видно, что у «Торпедо» это наигранная практика. В моментах, где 50 на 50, они рискуют, нападающий всегда идет в отрыв. Я не смогу так ребят заставить, чтобы они вчетвером играли, а пятый «на рыбачка» стоял. У них все связано с этим риском, пока у них этот риск оправдан.
— Почему вы сказали, что следующие три недели будут рисковыми для «Северстали»?
— Самонов приехал с травмой. Мы надеемся, что он быстрее выйдет. Играть ему пока нельзя. Форсировать мы не будем. Мы рискуем, играя одним вратарем КХЛ.
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