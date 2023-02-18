Разин: «Почему не вышел Робин Пресс? Есть причины»
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (1:3).
— Сегодня все ребята понимали, к чему эта игра может привести. Сыграли ответственно, надежно, самоотверженно. Хорошо сыграло меньшинство. Забили свои голы. Всех с победой.
— С победой, с выходом в плей-офф. В первом периоде вы играли не очень активно. С чем это связано?
— Мы не играем только в откат или только в давление. Мы играем в зависимости от ситуации. Значит, так развивалась ситуация. Посмотрели последнюю игру «Спартака» с «Динамо». Оценили их действия. Увидели, что в первом периоде «Спартак» был очень активен. Поэтому ребят предупредили, может быть, мы где-то и перестраховались. Я бы не сказал, что мы отдали территорию и играли в откат. Такого задания не было.
— Почему не вышел Робин Пресс сегодня?
— Есть причины.
— Для вас стала неожиданностью отмена гола «Спартака»?
— Никаких комментариев. Судьи так решили.
— Пыленков, Петунин и Пилипенко выведены из списка травмированных. Когда ждать их на льду?
— Петунин, Пилипенко — в ближайшее время. По поводу Пыленкова — прогнозов не даю. Может в плей-офф выйти, но это будет зависеть от разработанности его руки.
— Если вы останетесь на седьмой строчке, хотели бы вы сыграть с «Торпедо»? Вы с ними неплохо играете.
— Мы и у ЦСКА две из трех игр выиграли. С «Торпедо» — мы из пяти четыре вничью сыграли. Если такой логики придерживаться, то на ЦСКА выходить лучше. Мы не выбираем соперника, как бы это банально ни звучало. Тем более, в первой четверке вообще ничего не понятно. У нас есть шанс за шестое место побороться. Мы будем. Почему бы и нет. Следующую игру мы играем как раз с «Витязем».
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|99
|2
|Локомотив
|65
|40
|25
|88
|3
|Торпедо
|63
|41
|22
|87
|4
|ЦСКА
|63
|39
|24
|86
|5
|Динамо М
|64
|36
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|82
|6
|Витязь
|64
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|31
|74
|7
|Северсталь
|64
|28
|36
|69
|8
|Динамо Мн
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|26
|39
|65
|9
|Спартак
|65
|27
|38
|62
|10
|Куньлунь
|64
|21
|43
|48
|11
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|63
|8
|55
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|65
|39
|26
|87
|2
|Автомобилист
|64
|35
|29
|79
|3
|Авангард
|64
|36
|28
|79
|4
|Сал. Юлаев
|64
|35
|29
|79
|5
|Сибирь
|64
|36
|28
|79
|6
|Металлург
|63
|33
|30
|77
|7
|Адмирал
|65
|32
|33
|73
|8
|Нефтехимик
|65
|31
|34
|68
|9
|Амур
|65
|29
|36
|67
|10
|Трактор
|64
|28
|36
|66
|11
|Барыс
|64
|26
|38
|59
|18.02
|10:00
|
Адмирал – Автомобилист
|3 : 1
|18.02
|10:00
|
Амур – Ак Барс
|3 : 4
|18.02
|13:00
|
Спартак – Северсталь
|1 : 3
|18.02
|14:30
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|- : -
|18.02
|15:00
|
Металлург – Сочи
|- : -
|18.02
|17:00
|
Куньлунь – Барыс
|- : -
|18.02
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|18.02
|17:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|- : -
|18.02
|17:30
|
Витязь – Динамо М
|- : -