Разин о поражении от «Нефтехимика»: «Этот сезон получается как сегодняшняя игра — голы сами себе привозим на ровном месте»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (4:3).

— Этот сезон получается как сегодняшняя игра — голы сами себе привозим на ровном месте. Потом, когда терять нечего, играем. В конце... Я бы сравнил это с нашей поездкой вчера. Мы ехали на нашем, клубном, автобусе из Казани. Наши водители очень аккуратно ехали, «крались», чтобы не получить штраф. Потом пересели на автобус «Нефтехимика», который нас по всем кочкам провез. Вот сегодня примерно такая же история. От наших водителей передалась концовка игры — коленочки затряслись. К сожалению, пока так. Работаем дальше. «Нефтехимик» с победой.

— Эмоционально команда была на подъеме, по логике вы должны были выигрывать. Чего не хватило сегодня?

— Если бы только одна игра была такая, как сегодня, я бы сказал, что нам чего-то не хватило. А так — у нас весь сезон такой. Взять статистику — мы обязательно пропускаем за две-три минуты до конца. Думаю, 50% игр даже с выигранным овертаймом мы умудряемся пропустить на последних минутах. Это все психология. Когда в себе не уверен, когда ты выходишь, а в голове не забить гол. Выходишь с мыслью «Сейчас выйду и забью», а у нас некоторые ребята — и мы над этим очень много работаем — выходят с мыслью лишь бы не ошибиться, лишь бы не пропустить.

— Почему была замена вратаря?

— Сегодня целью замены было не брать тридцать секунд тайм-аута. Вратарь ни в чем не был виноват. Это были не его голы. Чтобы «встряхнуть» команду.