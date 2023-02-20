Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:07

Разин: «Всем понятно, что «Витязь» сохранит шестое место. И нам на седьмом никто не угрожает»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Витязя» (3:2).

«Встречались две команды, которые выполнили задачу на сезон. Хоккей был не от ножа, а академичный. Из-за этого малое количество удалений — одно у «Витязя», одно у нас. На подсознании у ребят сидит, что нужно обойтись без травм. Поэтому было мало силовых приемов, мало борьбы.

Хорошо, что мы выиграли. Ребят с победой. Смогли переломить игру. Второй период был плохой, третий понравился больше. Выигрывать всегда приятно, хотя это особой роли не играет — всем понятно, что «Витязь» сохранит шестое место. И нам на седьмом никто не угрожает. Все прошло в дружественной форме», — цитирует тренера сайт череповчан.

«Северсталь» набрала 71 очко в 65 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» с 76 баллами после 66 игр располагается на 6-й строчке Запада.

Источник: https://severstalclub.ru/news/andrey-razin-smogli-perelomit-igru-c0e631d347/
ХК Витязь
ХК Северсталь
Андрей Разин
0
Читайте также
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
Украинский пленный рассказал о службе британских и канадских офицеров в ВСУ
Медведев прокомментировал визит Байдена в Киев
Выступление Путина 21 февраля: во сколько будет послание Федеральному собранию
Российская авиация сбила украинский Су-27 в Харьковской области
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Голкипер «Сочи» Бердин сделал 61 сейв в матче с «Нефтехимиком». Это третий показатель в истории КХЛ

Буцаев о поражении от «Северстали»: «К сожалению, сегодня мы не в фаворе»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 66 48 18 101
2 ЦСКА 65 41 24 90
3 Локомотив 66 40 26 89
4 Торпедо 65 42 23 89
5 Динамо М 65 36 29 82
6 Витязь 66 34 32 76
7 Северсталь 65 29 36 71
8 Динамо Мн 66 26 40 65
9 Спартак 65 27 38 62
10 Куньлунь 65 21 44 49
11 Сочи 65 9 56 27
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 66 40 26 89
2 Автомобилист 65 36 29 81
3 Авангард 65 37 28 81
4 Сибирь 65 37 28 81
5 Сал. Юлаев 65 35 30 80
6 Металлург 64 34 30 79
7 Адмирал 66 32 34 73
8 Нефтехимик 66 31 35 68
9 Амур 66 29 37 67
10 Трактор 65 28 37 66
11 Барыс 66 27 39 61
Результаты / календарь
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
21.02 19:10
Динамо Мн – Трактор
 - : -
21.02 19:30
СКА – Куньлунь
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости