Разин — о втором голе ЦСКА: «Почему судьи не свистнули? Наверное, будут Анисимову объяснять»
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился впечатлениями от серии первого раунда Кубка Гагарина против ЦСКА (3-4).
— Хорошая серия получилась. Конечно, в нас никто не верил. Думаю, больше вы не будете писать, что ЦСКА не настроился. Конечно, жалко второй год подряд проигрывать в седьмом матче. Но для тех ресурсов, какими мы обладаем... Думаю, вы все понимаете. Желаю ЦСКА повторить свой успех.
— За счет чего удалось вскрыть оборону ЦСКА?
— Реализация моментов. В этой серии у нас хорошо работало большинство, ловили соперника на контратаках. Немного поменяли тактику игры в средней зоне.
— Как прокомментируете второй гол, когда лежал ваш игрок?
— Как я могу не комментировать судей? Там разве только этот момент. Это просто смешно. Я в Ижевске работал когда, у нас человек лежал в крови на пятаке, игра продолжалась. Рожков владел шайбой. Если идет касание, игра останавливается. Почему не свистнули? Наверное, Алексею Анисимову будут объяснять.
— Для себя определились, где будете работать в следующем сезоне?
— Я сейчас не хочу отвечать на этот вопрос. С топ-клубами я еще не работал. Когда я был в «Автомобилисте», он не был топом. Но после нашего удачного сезона местные олигархи обратили внимание на команду. Надеюсь, что здесь тоже олигархи обратят внимание — неважно, буду я в команде или нет.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|14.03
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|3 : 4 ОТ
|14.03
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|5 : 3