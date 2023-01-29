Разин о победе над ЦСКА: «Ребята играли одним единым «кулаком». Я считаю, мы заслуженно победили»
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (4:1).
— Играли с хорошей, мастеровитой командой. Я очень доволен результатом. И по игре мы смотрелись хорошо сегодня. Реализовали те моменты, которые у нас были. Выстояли в обороне. Ребята играли одним единым «кулаком». Я считаю, мы заслуженно победили. Ребят — с победой!
— Никита Рожков на тренировках часто отрабатывает броски по пустым воротам?
— Нет, конечно. Ему до Овечкина еще далеко. Он не отрабатывает этот элемент.
— Рожков у вас выходит и в большинстве, и в меньшинстве. Хотя в меньшинстве до этого не играл ни в одной команде. Почему так?
— Всегда все с чего-то начинают. Именно в нашей команде он забил первый гол в КХЛ. Играет и в большинстве, и в меньшинстве. Раз мы ему доверяем, значит, он оправдывает это доверие.
— Как оцените игру Александра Самонова сегодня?
— В современном хоккее от вратаря зависит 70-80 процентов успеха. Не хочется вратаря хвалить, но после перехода не складывалось у него. Такие ... психологические моменты. Я по себе знаю. Когда ты идешь по ступенькам наверх, и вдруг раз — в команде аутсайдеров, у которой задача максимум выйти в плей-офф, для опытного хоккеиста это психологически очень тяжело. Преодолевать такое очень сложно. Сегодня Сашка настроился. В свое время он удачно играл против ЦСКА, мы знали это. Это было запланировано заранее. Я рад, что план привел к успеху.
— Как в целом Александр справляется с этой проблемой, которую вы обозначили?
— Я не психолог. Это мотивационный спад. Когда ты играешь в команде с высокими задачами, вокруг тебя не люди, а фамилии ходят, ты стремишься к максимуму. Здесь чисто психологически тяжело себя настроить, заставить. Понять, что произошло. Для этого нужно время. Плюс еще разговоры: его хочет этот клуб, его хочет тот клуб. Разговоры с агентом, который своего клиента хотел отправить в клуб с большими задачами. Этот момент надо пережить. Дай бог, чтобы с этого матча он эти проблемы оставил позади, и концовку сезона он провел на том уровне, на котором он может проводить.
— Второй период стал ключевым. Как настраивали ребят?
— В этом сезоне у нас очень неудачно складываются вторые периоды. Хотя по статистике, по всем показателям мы играем не хуже соперника, а иногда и лучше. Взять последнюю игру в Уфе. Очень хорошо играли, конец периода — нам бац, бац и в дамки. Мы проигрываем из-за этого второго периода очень много игр. Сегодня практически та же самая ситуация была. Мы неплохо играли, пропустили гол. Хорошо, что очень быстро отыграли. Что говорил в раздевалке? Так прямо не скажу. Сказал, что нужно переламывать этот момент. Хотя бы не проигрывать.
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|24
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|ЦСКА
|56
|35
|21
|76
|4
|Торпедо
|56
|36
|20
|76
|5
|Динамо М
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|33
|24
|75
|6
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|57
|29
|28
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|Спартак
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|25
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|Северсталь
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|23
|34
|58
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|35
|57
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|20
|37
|45
|11
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|6
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|57
|34
|23
|73
|2
|Ак Барс
|57
|32
|25
|73
|3
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|56
|32
|24
|72
|4
|Металлург
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|30
|26
|70
|5
|Сал. Юлаев
|57
|30
|27
|69
|6
|Авангард
|55
|32
|23
|68
|7
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|56
|28
|28
|63
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|Нефтехимик
|57
|26
|31
|57
|9
|Барыс
|59
|25
|34
|57
|10
|Амур
|55
|25
|30
|56
|11
|Трактор
|57
|23
|34
|54
|30.01
|12:00
|
Амур – Сибирь
|- : -
|30.01
|12:30
|
Адмирал – Авангард
|- : -
|30.01
|19:10
|
Динамо Мн – Куньлунь
|- : -
|30.01
|19:30
|
СКА – Торпедо
|- : -