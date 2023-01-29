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Сегодня, 20:11

Разин о победе над ЦСКА: «Ребята играли одним единым «кулаком». Я считаю, мы заслуженно победили»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (4:1).

— Играли с хорошей, мастеровитой командой. Я очень доволен результатом. И по игре мы смотрелись хорошо сегодня. Реализовали те моменты, которые у нас были. Выстояли в обороне. Ребята играли одним единым «кулаком». Я считаю, мы заслуженно победили. Ребят — с победой!

— Никита Рожков на тренировках часто отрабатывает броски по пустым воротам?

— Нет, конечно. Ему до Овечкина еще далеко. Он не отрабатывает этот элемент.

— Рожков у вас выходит и в большинстве, и в меньшинстве. Хотя в меньшинстве до этого не играл ни в одной команде. Почему так?

— Всегда все с чего-то начинают. Именно в нашей команде он забил первый гол в КХЛ. Играет и в большинстве, и в меньшинстве. Раз мы ему доверяем, значит, он оправдывает это доверие.

— Как оцените игру Александра Самонова сегодня?

— В современном хоккее от вратаря зависит 70-80 процентов успеха. Не хочется вратаря хвалить, но после перехода не складывалось у него. Такие ... психологические моменты. Я по себе знаю. Когда ты идешь по ступенькам наверх, и вдруг раз — в команде аутсайдеров, у которой задача максимум выйти в плей-офф, для опытного хоккеиста это психологически очень тяжело. Преодолевать такое очень сложно. Сегодня Сашка настроился. В свое время он удачно играл против ЦСКА, мы знали это. Это было запланировано заранее. Я рад, что план привел к успеху.

— Как в целом Александр справляется с этой проблемой, которую вы обозначили?

— Я не психолог. Это мотивационный спад. Когда ты играешь в команде с высокими задачами, вокруг тебя не люди, а фамилии ходят, ты стремишься к максимуму. Здесь чисто психологически тяжело себя настроить, заставить. Понять, что произошло. Для этого нужно время. Плюс еще разговоры: его хочет этот клуб, его хочет тот клуб. Разговоры с агентом, который своего клиента хотел отправить в клуб с большими задачами. Этот момент надо пережить. Дай бог, чтобы с этого матча он эти проблемы оставил позади, и концовку сезона он провел на том уровне, на котором он может проводить.

— Второй период стал ключевым. Как настраивали ребят?

— В этом сезоне у нас очень неудачно складываются вторые периоды. Хотя по статистике, по всем показателям мы играем не хуже соперника, а иногда и лучше. Взять последнюю игру в Уфе. Очень хорошо играли, конец периода — нам бац, бац и в дамки. Мы проигрываем из-за этого второго периода очень много игр. Сегодня практически та же самая ситуация была. Мы неплохо играли, пропустили гол. Хорошо, что очень быстро отыграли. Что говорил в раздевалке? Так прямо не скажу. Сказал, что нужно переламывать этот момент. Хотя бы не проигрывать.

Источник: https://severstalclub.ru/news/andrey-razin-ya-ochen-dovolen-rezultatom-f81e8cd488/
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ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
Андрей Разин
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