Разин: «У нас мастерства поменьше. Мы самая молодая команда в лиге»
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин дал оценку игре своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (1:4).
— «Салават Юлаев» — с победой! Игра была равной. Счет, скажем так, не по игре. Больше половины матча играли в принципе хорошо. Да и всю игру, я считаю, играли хорошо. К сожалению, реализация моментов у нас очень слабая. Взять хотя бы первый гол Шмелева и Кадейкина — у нас до этого было три похожих момента, даже лучше, чем у соперника. К сожалению, все три броска были в стекло, а не в ворота. Моменты создавали и потом, но глупые ошибки привели к взятию наших ворот.
— С чем связана низкая результативность команды в последних матчах?
— С реализацией моментов. В Астане была немного другая игра. Там и соперник играл на результат. Они приехали с тяжелого выезда. «Салават», наверное, поймал волну — выиграть в «Зеленом дерби» психологически очень важно. Я думаю, что они психологически были лучше готовы сегодня.
— Почему броски идут в стекло, а не в створ? Вам не кажется, что у игроков есть спешка при розыгрыше моментов?
— Это называется мастерство. Я еще статистику не смотрел. У нас один раз было 65 бросков и 20 в створ. У нас мастерства поменьше. Мы самая молодая команда в лиге. У некоторых все еще впереди. Я надеюсь.
— У вас очень молодая вторая спецбригада. Гераськин — единственный, так сказать, старожил. Как вам игра этих ребят в целом по сезону и сегодня в частности?
— Меня не волнует, что бригада молодая. У нас центральная ось совсем молодая. По реализации большинства мы 14-е по проценту, а по забитым голам мы на первом месте со СКА. С большинством у нас не все так плохо.
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|В
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|34
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|72
|2
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|25
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|Сал. Юлаев
|56
|29
|27
|67
|7
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|55
|27
|28
|61
|8
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|26
|30
|56
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|Барыс
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|33
|56
|10
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|25
|29
|56
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|56
|23
|33
|54
|27.01
|16:30
|
Авангард – Динамо М
|3 : 2 ОТ
|27.01
|16:30
|
Барыс – Трактор
|4 : 3
|27.01
|17:00
|
Автомобилист – Нефтехимик
|1 : 2
|27.01
|17:00
|
Металлург – Ак Барс
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|17:00
|
Сал. Юлаев – Северсталь
|4 : 1
|27.01
|19:00
|
Локомотив – СКА
|- : -
|27.01
|19:30
|
Сочи – Витязь
|- : -
|27.01
|19:30
|
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