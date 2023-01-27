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Разин: «У нас мастерства поменьше. Мы самая молодая команда в лиге»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин дал оценку игре своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (1:4).

— «Салават Юлаев» — с победой! Игра была равной. Счет, скажем так, не по игре. Больше половины матча играли в принципе хорошо. Да и всю игру, я считаю, играли хорошо. К сожалению, реализация моментов у нас очень слабая. Взять хотя бы первый гол Шмелева и Кадейкина — у нас до этого было три похожих момента, даже лучше, чем у соперника. К сожалению, все три броска были в стекло, а не в ворота. Моменты создавали и потом, но глупые ошибки привели к взятию наших ворот.

— С чем связана низкая результативность команды в последних матчах?

— С реализацией моментов. В Астане была немного другая игра. Там и соперник играл на результат. Они приехали с тяжелого выезда. «Салават», наверное, поймал волну — выиграть в «Зеленом дерби» психологически очень важно. Я думаю, что они психологически были лучше готовы сегодня.

— Почему броски идут в стекло, а не в створ? Вам не кажется, что у игроков есть спешка при розыгрыше моментов?

— Это называется мастерство. Я еще статистику не смотрел. У нас один раз было 65 бросков и 20 в створ. У нас мастерства поменьше. Мы самая молодая команда в лиге. У некоторых все еще впереди. Я надеюсь.

— У вас очень молодая вторая спецбригада. Гераськин — единственный, так сказать, старожил. Как вам игра этих ребят в целом по сезону и сегодня в частности?

— Меня не волнует, что бригада молодая. У нас центральная ось совсем молодая. По реализации большинства мы 14-е по проценту, а по забитым голам мы на первом месте со СКА. С большинством у нас не все так плохо.

Источник: https://severstalclub.ru/news/andrey-razin-schyet-skazhem-tak-ne-po-igre-1b5d1fae85/
ХК Салават Юлаев
ХК Северсталь
Андрей Разин
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