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Сегодня, 22:47

Козырев — о матче против СКА: «Северсталь» победила за счет командной игры»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу над СКА (7:4) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Это был заключительный матч в нашей выездной серии. Из трех игр мы две игры выиграли. Это неплохой результат для нашей команды. Сегодня, что касается игры, мы победили за счет командной игры, весь матч мы контролировали ход игры и заслуженно победили, — передает слова Козырева корреспондент «СЭ».

«Северсталь» с 57 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА потерпел четвертое поражение подряд и с 55 баллами располагается на седьмой строчке.

Хоккей
ХК Северсталь
ХК СКА
Андрей Козырев
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 46 36 10 74
2 Динамо М 45 28 17 59
3 ЦСКА 44 26 18 59
4 Северсталь 46 28 18 57
5 Спартак 44 26 18 57
6 Динамо Мн 46 25 21 56
7 СКА 45 25 20 55
8 Торпедо 45 20 25 48
9 Куньлунь РС 45 20 25 44
10 Витязь 44 17 27 39
11 Сочи 44 13 31 30
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 47 29 18 63
2 Сал. Юлаев 44 29 15 60
3 Ак Барс 44 28 16 58
4 Металлург Мг 46 28 18 58
5 Автомобилист 44 25 19 56
6 Авангард 44 23 21 49
7 Адмирал 45 20 25 47
8 Сибирь 44 19 25 43
9 Лада 44 18 26 42
10 Нефтехимик 45 14 31 40
11 Амур 46 10 36 25
12 Барыс 47 10 37 25
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16.01 12:00
Амур – Ак Барс
 5 : 4
16.01 12:30
Адмирал – Металлург Мг
 4 : 2
16.01 18:00
Лада – Торпедо
 2 : 3
16.01 19:30
СКА – Северсталь
 4 : 7
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