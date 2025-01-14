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Сегодня, 22:35

Тренер «Северстали» Козырев — о выборе соперника в плей-офф: «Самое главное попасть туда»

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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев поделился впечатлениями после поражения от московского «Динамо» (2:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Сегодня был тяжелый матч. Мы играли с сильным соперником. Во втором периоде у нас было преимущество, увы, мы его не реализовали. В третьем периоде игра шла до гола, мы его пропустили. В концовке могли спасти матч.

— Очередной близкий матч с «Динамо», но снова поражение. Ваша команда 12 раз подряд проиграла бело-голубым. Обращали ли внимание на этот факт?

— Все матчи упорно складываются. Это сильный соперник, у них хороший подбор игроков, здорово играет вратарь. Нам нужно добавлять в реализации.

— Хотели бы вы в плей-офф сыграть с «Динамо»?

— Нам главное в плей-офф попасть. Сейчас стоит вопрос на повестке дня, что туда нужно попадать. Каждая игра у нас важная, серьезные соперники.

После 45 игр регулярного чемпионата «Северсталь» набрала 55 очков и занимает шестое место в Западной конференции.

Федор Носов

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Северсталь
Андрей Козырев
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 46 36 10 74
2 Динамо М 45 28 17 59
3 ЦСКА 44 26 18 59
4 Спартак 43 26 17 57
5 Динамо Мн 46 25 21 56
6 Северсталь 45 27 18 55
7 СКА 44 25 19 55
8 Торпедо 44 19 25 46
9 Куньлунь РС 45 20 25 44
10 Витязь 43 16 27 37
11 Сочи 43 13 30 29
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 46 28 18 61
2 Ак Барс 43 28 15 58
3 Сал. Юлаев 43 28 15 58
4 Металлург Мг 45 28 17 58
5 Автомобилист 43 24 19 54
6 Авангард 44 23 21 49
7 Адмирал 44 19 25 45
8 Сибирь 43 19 24 42
9 Лада 43 18 25 42
10 Нефтехимик 44 14 30 40
11 Барыс 47 10 37 25
12 Амур 45 9 36 23
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Амур – Ак Барс
 1 : 4
14.01 16:30
Авангард – Куньлунь РС
 3 : 2
14.01 18:00
Лада – Динамо Мн
 6 : 4
14.01 19:30
Динамо М – Северсталь
 3 : 2
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