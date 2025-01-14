Тренер «Северстали» Козырев — о выборе соперника в плей-офф: «Самое главное попасть туда»
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев поделился впечатлениями после поражения от московского «Динамо» (2:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
— Сегодня был тяжелый матч. Мы играли с сильным соперником. Во втором периоде у нас было преимущество, увы, мы его не реализовали. В третьем периоде игра шла до гола, мы его пропустили. В концовке могли спасти матч.
— Очередной близкий матч с «Динамо», но снова поражение. Ваша команда 12 раз подряд проиграла бело-голубым. Обращали ли внимание на этот факт?
— Все матчи упорно складываются. Это сильный соперник, у них хороший подбор игроков, здорово играет вратарь. Нам нужно добавлять в реализации.
— Хотели бы вы в плей-офф сыграть с «Динамо»?
— Нам главное в плей-офф попасть. Сейчас стоит вопрос на повестке дня, что туда нужно попадать. Каждая игра у нас важная, серьезные соперники.
После 45 игр регулярного чемпионата «Северсталь» набрала 55 очков и занимает шестое место в Западной конференции.
Федор Носов
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|46
|36
|10
|74
|2
|Динамо М
|45
|28
|17
|59
|3
|ЦСКА
|44
|26
|18
|59
|4
|Спартак
|43
|26
|17
|57
|5
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|6
|Северсталь
|45
|27
|18
|55
|7
|СКА
|44
|25
|19
|55
|8
|Торпедо
|44
|19
|25
|46
|9
|Куньлунь РС
|45
|20
|25
|44
|10
|Витязь
|43
|16
|27
|37
|11
|Сочи
|43
|13
|30
|29
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|46
|28
|18
|61
|2
|Ак Барс
|43
|28
|15
|58
|3
|Сал. Юлаев
|43
|28
|15
|58
|4
|Металлург Мг
|45
|28
|17
|58
|5
|Автомобилист
|43
|24
|19
|54
|6
|Авангард
|44
|23
|21
|49
|7
|Адмирал
|44
|19
|25
|45
|8
|Сибирь
|43
|19
|24
|42
|9
|Лада
|43
|18
|25
|42
|10
|Нефтехимик
|44
|14
|30
|40
|11
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|12
|Амур
|45
|9
|36
|23
|14.01
|12:00
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Амур – Ак Барс
|1 : 4
|14.01
|16:30
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Авангард – Куньлунь РС
|3 : 2
|14.01
|18:00
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Лада – Динамо Мн
|6 : 4
|14.01
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|3 : 2