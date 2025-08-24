Козырев — о Кубке Блинова: «Северсталь» преследовала цель подготовиться к регулярке, параллельно проверив ближайший резерв»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу команды в FONBET Кубке Блинова.

В последнем матче на турнире «Северсталь» в серии буллитов обыграла «Авангард» (4:3).

«Отличная возможность, сильный состав участников. Мы преследовали цель подготовиться к регулярному чемпионату, параллельно проверив ближайший резерв. На сегодняшнем результате сказалось время отдыха — у «Авангарда» вчера был сложный матч с «Локомотивом». Мы были посвежее в концовке», — приводит пресс-служба КХЛ слова Козырева.

Также тренер ответил на вопрос о том, насколько он доволен ближайшим резервом команды.

«Остались довольны, у нас есть игроки местные, ребята 2006 года. Что хотели, то и увидели. Будем ребят привлекать, мы делаем акцент на молодых игроках», — добавил специалист.

Череповецкая команда не потерпела ни одного поражения на турнире. «Северсталь» также одержала победу над «Локомотивом» (2:0), «Нефтехимиком» (3:2) и «Сибирью» (3:1).