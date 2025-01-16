Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:52

Козырев — о нестабильности результатов «Северстали»: «У нас молодая команда, мы нормально к этому относимся»

Алексей Михайлов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев ответил на вопрос о нестабильности результатов череповецкой команды.

— Вы видели, что у нас молодая команда. Мы нормально к этому относимся, это рабочий момент. Здесь просто работа, постоянный труд. Мы постоянно разговариваем с ребятами, чтобы они могли определять, где и как сыграть, — передает слова Козырева корреспондент «СЭ».

В последних восьми матчах «Северсталь» одержала 4 победы и потерпела 4 поражения. В четверг, 16 января, команда Козырева на выезде обыграла СКА со счетом 7:4.

Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
Андрей Козырев
Читайте также
Форвард «РБ Брагантино» Алеррандро может перейти в ЦСКА
Стоимость полисов ОСАГО изменится с 27 января
Украинские СМИ сообщили о бунте жителей Закарпатья против мобилизации
«Динамо» потеряло Тюкавина, Бителло и Чавес бегут
Американский кинорежиссер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет
Российская самбистка и дзюдоистка Баранова умерла в возрасте 33 лет
Популярное видео
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

СКА — «Северсталь»: видеообзор матча КХЛ

Ротенберг назвал позором семь пропущенных шайб СКА в матче с «Северсталью»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 46 36 10 74
2 Динамо М 45 28 17 59
3 ЦСКА 44 26 18 59
4 Северсталь 46 28 18 57
5 Спартак 44 26 18 57
6 Динамо Мн 46 25 21 56
7 СКА 45 25 20 55
8 Торпедо 45 20 25 48
9 Куньлунь РС 45 20 25 44
10 Витязь 44 17 27 39
11 Сочи 44 13 31 30
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 47 29 18 63
2 Сал. Юлаев 44 29 15 60
3 Ак Барс 44 28 16 58
4 Металлург Мг 46 28 18 58
5 Автомобилист 44 25 19 56
6 Авангард 44 23 21 49
7 Адмирал 45 20 25 47
8 Сибирь 44 19 25 43
9 Лада 44 18 26 42
10 Нефтехимик 45 14 31 40
11 Амур 46 10 36 25
12 Барыс 47 10 37 25
Результаты / календарь
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
16.01 12:00
Амур – Ак Барс
 5 : 4
16.01 12:30
Адмирал – Металлург Мг
 4 : 2
16.01 18:00
Лада – Торпедо
 2 : 3
16.01 19:30
СКА – Северсталь
 4 : 7
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости