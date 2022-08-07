Филатов — о Бучельникове: «Рад его прогрессу. Было бы здорово, чтобы он также развивался»
Главный тренер сборной России U25 Владимир Филатов после победы над «Сочи» (6:1) на турнире Лига ставок Sochi Hockey Open оценил игру нападающего Дмитрия Бучельникова.
— Как оцените игру Дмитрия Бучельникова, забившего сегодня две шайбы? Согласны, что сейчас он лучше готов ко взрослому хоккею, чем другой талант из системы СКА — Матвей Мичков?
— Провокационный вопрос, на который вы не получите ответ. Команда признала лучшим игроком матча Грошева. Дима здорово играл. Я рад его прогрессу. Было бы здорово, чтобы он также развивался, и его не преследовали травмы. Он только начал играть после тяжелой травмы, которую получили в плей-офф МХЛ. Буду очень рад, если ему представится шанс сыграть за первую команду. Он отличный хоккеист и хороший человек.
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|Витязь
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|Динамо Мн
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|Динамо М
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|Куньлунь
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|Локомотив
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|Северсталь
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|7
|СКА
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|Сочи
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|Спартак
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|Торпедо
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|ЦСКА
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|Восточная конференция
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|Адмирал
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|Ак Барс
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|Барыс
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|7
|Металлург
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|Нефтехимик
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|0
|9
|Сал. Юлаев
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|0
|10
|Сибирь
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|11
|Трактор
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|0
|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
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Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
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ЦСКА – Металлург
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