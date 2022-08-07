Филатов — о Бучельникове: «Рад его прогрессу. Было бы здорово, чтобы он также развивался»

Главный тренер сборной России U25 Владимир Филатов после победы над «Сочи» (6:1) на турнире Лига ставок Sochi Hockey Open оценил игру нападающего Дмитрия Бучельникова.

— Как оцените игру Дмитрия Бучельникова, забившего сегодня две шайбы? Согласны, что сейчас он лучше готов ко взрослому хоккею, чем другой талант из системы СКА — Матвей Мичков?

— Провокационный вопрос, на который вы не получите ответ. Команда признала лучшим игроком матча Грошева. Дима здорово играл. Я рад его прогрессу. Было бы здорово, чтобы он также развивался, и его не преследовали травмы. Он только начал играть после тяжелой травмы, которую получили в плей-офф МХЛ. Буду очень рад, если ему представится шанс сыграть за первую команду. Он отличный хоккеист и хороший человек.