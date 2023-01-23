Жамнов рассказал о задачах в академии «Спартака»
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал о концепции работы академии «Спартака».
По словам специалиста, задача клуба — воспитывать не только игроков выпускного года, но и более молодых хоккеистов.
«Ясно, что всегда можно пригласить лучших ребят из регионов, но это не всегда правильно. Есть свои воспитанники, которые должны прогрессировать, набираться мастерства, чтобы быть готовыми играть в первой команде «Спартака», и вот это наша основная задача. Ясно, что есть команды возрастов, которые усилились игроками из других организаций и клубов, но мы стараемся делать на 80 процентов так, чтобы именно наши спартаковские воспитанники выпускались, когда подходит время», — цитирует Жамнова ТАСС.
Жамнов является советником председателя наблюдательного совета «Спартака», курирующем академию красно-белых.
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|29
|54
|9
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|54
|25
|29
|53
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|Барыс
|55
|24
|31
|52
|11
|Трактор
|53
|22
|31
|52
|23.01
|15:30
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Сибирь – Амур
|4 : 6
|23.01
|17:00
|
Металлург – Барыс
|- : -
|23.01
|17:00
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Трактор – Ак Барс
|- : -
|23.01
|19:00
|
Торпедо – ЦСКА
|- : -