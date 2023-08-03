Тренер сборной России Воеводин — о поражении от «Сочи»: «Два периода мы играли достойно»
Главный тренер сборной России Николай Воеводин прокомментировал поражение от «Сочи» (1:2) на турнире Лига Ставок Sochi Hockey Open.
«Хороший матч с нашей стороны. Два периода мы играли достойно, владели инициативой, создавали хорошие моменты. Где-то не повезло в завершении. Ребята волновались. Надо было бросать, но не брали на себя инициативу. Ребята — молодцы. Они выкладывались на сто процентов, был дух, все играли на команду», — сказал Воеводин после матча.
В следующем матче турнира «Сочи» сыграет с «Авангардом» 4 августа, сборная России встретится с «Адмиралом» 5 августа.
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|0
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|0
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|0
|0
|0
|0
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|0
|0
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|0
|0
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|0
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