Тренер сборной России Воеводин — о поражении от «Сочи»: «Два периода мы играли достойно»

Главный тренер сборной России Николай Воеводин прокомментировал поражение от «Сочи» (1:2) на турнире Лига Ставок Sochi Hockey Open.

«Хороший матч с нашей стороны. Два периода мы играли достойно, владели инициативой, создавали хорошие моменты. Где-то не повезло в завершении. Ребята волновались. Надо было бросать, но не брали на себя инициативу. Ребята — молодцы. Они выкладывались на сто процентов, был дух, все играли на команду», — сказал Воеводин после матча.

В следующем матче турнира «Сочи» сыграет с «Авангардом» 4 августа, сборная России встретится с «Адмиралом» 5 августа.