Козлов — о стиле «Салавата»: «Мне симпатизировал хоккей, в который команда играла последние два года»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов ответил на вопросы журналистов после открытой тренировки для СМИ. Специалист рассказал, какой стиль игры хочет привить уфимской команде.
— Чем отличается ваш подход к команде и тренировкам в сравнении с Томи Ламсой?
— Только в языковом барьере. Философия, которая была в клубе и коллективе, осталась. Пытаемся держать на том же уровню и атмосферу.
— Стиль игры команды изменится?
— Во-первых, у нас поменялась команда. Пришло много новых игроков. Мне симпатизировал тот хоккей, в который команда играла последние два года. Мне нравится за счет контроля шайбы и коротких передач больше играть в атаке. Сейчас мы делаем акцент на этом, чтобы играть в том же стиле.
— Подписанные легионеры — молодые ребята. Уделяли внимание, чтобы атака и иностранцы были молодые?
— Особого акцента на молодых легионерах не было. Исходили из того, чтобы иностранцы усилили нашу команду.
— Есть понимание, какое звено будет ведущим?
— Есть примерные наметки, но мы ждем, когда к нам присоединятся иностранцы. Они немного задерживаются из-за виз. Все сочетания будут перед сезоном. Попробуем разные звенья на турнирах. Мы рассматриваем все варианты.
— Хотели бы вы играть в бразильский хоккей, который «Салават» показывал, когда вы сами играли в команде?
— Помните, какое было четвертое звено в той команде? Там играли Клепиш и Сапрыкин. Хотелось бы играть в такой хоккей, но надо исходить из реальной ситуации. В современном хоккее выигрывают и атака, и оборона. Это показали ЦСКА, «Магнитка» и финалисты Кубка Стэнли — «Тампа» и «Колорадо». Надо уметь играть как в атаке, так и в обороне.
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