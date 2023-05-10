Козлов: «Салават Юлаев» рассчитывает на Амирова и надеется на его скорейшее возвращение»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал продление контракта с нападающим Родионом Амировым.

«Рад, что Родион Амиров остается в команде. Я и весь тренерский штаб рассчитываем на него и надеемся на скорейшее возвращение на лед. Родион постоянно на связи, весь сезон он поддерживал команду. Это талантливый и сильный парень, который, безусловно, нас усилит», — приводит слова Козлова пресс-служба клуба.

10 мая стало известно, что нападающий клуба НХЛ «Торонто» Амиров продлил арендное соглашение с «Салаватом» еще на один сезон.

Напомним, что в феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у 21-летнего форварда. Амиров прошел курс химиотерапии в Германии.