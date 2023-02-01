Виктор Козлов о поражении от «Торпедо»: «Самое правильное в такой ситуации — короткая память»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Торпедо» (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Обидное поражение. Не были готовы в первом периоде, провалили его. Надо было с первых минут играть так, как во втором периоде. Спецбригады сделали свое дело.

— Почему оказались не готовы к большинству «Торпедо»?

— Нет. Голы со стандартных положений, после вбрасываний. Все видели и знали. Но так получилось...

— Уже говорили, что команда мало бросает. Нельзя забить без бросков. Сегодня у игроков «Салавата» было большое преимущество по броскам в первом периоде, но вы не забили. Почему?

— У нас были хорошие выходы два в один, когда отдавали передачи на дальнюю штангу и оставались перед вратарем. Надо отдать должное Кульбакову, он помог своей команде. Но я согласен, что нужно больше бросать и реализовывать моменты.

— Удаление от капитана в конце первого периода было лишним?

— Никто не любит проигрывать. Было бы хуже, если бы эмоций не было. Гриша хотел сделать силовой прием.

— Будете что-то менять после поражения?

— Самое правильное в такой ситуации — короткая память. Послезавтра ЦСКА. Мы неплохо играли пять на пять. Все решили неравные составы.

— Вы поберегли вратаря после первого периода или пытались встряхнуть команду?

— И то, и другое. Хотели встряхнуть команду и дать отдохнуть Ежову.

— Можно сказать, что не получилось воздействие на соперника? Всего один гол.

— Мы знали, что «Торпедо» хорошо начинает дома. У нас были хорошие моменты, не хватило реализации.

— Как вам игра Сучкова после перерыва. Можно назвать его единственным светлым пятном в вашей игре?

— Нет. Сегодня было много хороших моментов. Середина второго и третьего периода получились неплохими при игре пять на пять.