Козлов — о поражении от «Металлурга»: «Беззубый матч получился, особенно в зоне атаки»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Металлурга» (0:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Беззубый матч получился, особенно в зоне атаки. Было очень много проигранных единоборств, которые были нам не свойственны. Из-за этого у нас не получалась прямая атака, было много потерь, нас догоняли и «съедали» при входе в зону. Это не та игра, во что мы должны играть!» — приводит слова Козлова сайт лиги.

«Салават Юлаев» занимает шестое место в турнирной таблице «Востока», набрав 12 очков в 11 матчах. «Металлург» прервал серию трех игр без побед и находится на первой строчке в Восточной конференции (19 очков).