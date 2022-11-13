Виктор Козлов: «Нестандартный матч, много создали моментов, но проиграли»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Барыса» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Нестандартный матч, много создали моментов, но проиграли. В таких матчах важно, чтобы сработало большинство. К сожалению, забить не удалось. Не хватило хладнокровия.

— Показалось, что не хватило команде сил после «Авангарда»...

— Такой календарь, что накапливается усталость. Реальность такова, что надо адаптироваться, привыкать. Нужно правильно восстанавливаться.

— Как бороться с лакросс-голами?

— Это индивидуальное мастерство. Такое редко забивают.

— Почему команда академично пытается играть в атаке? Поймали эйфорию после того, как вышли на первое место?

— Нет эйфории. Мы понимаем, что сезон длинный. Мы были на первом месте, потому что ребята делали правильные вещи и в обороне, и в атаке. Усталость накапливается, кто-то дает слабину. Но глобально это нас не касается.

— Есть ли проблема в играх с командами, которые ниже по таблице, в плане настроя?

— В КХЛ нет слабых команд. Все примерно равные. Мы настраиваемся одинаково на все клубы.

— Какая ситуация с Хо-Сэнгом?

— Все в процессе, он проходит реабилитацию. Сроки обозначить не могу пока.