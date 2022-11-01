Виктор Козлов: «Нельзя бить по рукам и говорить: «Ты бросай, а ты отдавай»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Амура» (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Хороший матч с нашей стороны. Создавали моменты, контролировали шайбу и ход матча. В серии буллитов соперник оказался удачливее. Недонастроя не было. Могли четче сыграть в определенных моментах, собраннее. «Амур» — хорошая команда с отличной вратарской бригадой. Хорошо сыграли в обороне, у них есть нападающие, способные забить.
— Почему было мало скоростных атак в первом периоде?
— Соперник хорошо сыграл в обороне. Весь матч здорово оборонялись, ловили на себя. Мы прессинговали, владели шайбой. Но в нужный момент не хватило хладнокровия.
— Почему не сыграл Бочаров?
— Он готовится к следующим играм. Есть другие ребята, которые сегодня вышли играть.
— Не кажется, что у команды есть лишний пас в игре? Особенно в конце второго периода, когда Кулемин мог забивать...
— Он пытался отдать. Райан Мерфи был в более выгодной ситуации, два в один выход. Нельзя бить по рукам и говорить: «Ты бросай, а ты отдавай». Ребята должны выходить и принимать правильные решения.
— Сучков сегодня много попадал под столкновения. Это тоже для него испытание?
— Это хоккей, контактный вид спорта. Егор делает большой объем работы, поэтому он попадает под прессинг. Он нацелен на борьбу, выигрывает ее для партнеров.
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