Виктор Козлов: «Нельзя бить по рукам и говорить: «Ты бросай, а ты отдавай»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Амура» (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Хороший матч с нашей стороны. Создавали моменты, контролировали шайбу и ход матча. В серии буллитов соперник оказался удачливее. Недонастроя не было. Могли четче сыграть в определенных моментах, собраннее. «Амур» — хорошая команда с отличной вратарской бригадой. Хорошо сыграли в обороне, у них есть нападающие, способные забить.

— Почему было мало скоростных атак в первом периоде?

— Соперник хорошо сыграл в обороне. Весь матч здорово оборонялись, ловили на себя. Мы прессинговали, владели шайбой. Но в нужный момент не хватило хладнокровия.

— Почему не сыграл Бочаров?

— Он готовится к следующим играм. Есть другие ребята, которые сегодня вышли играть.

— Не кажется, что у команды есть лишний пас в игре? Особенно в конце второго периода, когда Кулемин мог забивать...

— Он пытался отдать. Райан Мерфи был в более выгодной ситуации, два в один выход. Нельзя бить по рукам и говорить: «Ты бросай, а ты отдавай». Ребята должны выходить и принимать правильные решения.

— Сучков сегодня много попадал под столкновения. Это тоже для него испытание?

— Это хоккей, контактный вид спорта. Егор делает большой объем работы, поэтому он попадает под прессинг. Он нацелен на борьбу, выигрывает ее для партнеров.