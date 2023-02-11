Виктор Козлов: «Рад за Тимкина. Очень важный гол»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Витязем» (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Четкая игра, солидная от первой и до последней минуты. Помогли Илье Ежову заработать сухарь, грамотно действовали и в обороне, и в атаке.
— Почему Сучков заменил Пустозерова?
— Алексей приболел, поэтому Егор занял его место. Справился хорошо.
— Вы сказали в прошлый раз, что в матче с «Куньлунем» две быстрые шайбы повлияли на команду неправильно. С «Витязем» этого уже не было. Что поменяли?
— Сегодня был другой настрой. Мы проанализировали игру с «Куньлунем». Я доволен тем, что мы весь матч прессинговали и держали высокий темп.
— В последнее время команда стала больше прессинговать, идти вперед. Решили поменять тактику перед плей-офф?
— У нас есть скоростные ребята, играющие в давление, способные быстро избавить соперника от шайбы. На это сориентировали тактику.
— Есть что улучшить перед плей-офф?
— Всегда хочется, чтобы ребята играли лучше и четче. Предела совершенства нет. Хочется, чтобы мы к плей-офф прибавили во всех компонентах.
— Что думаете по поводу того, что Шмелев много матчей не забивает? Это проблема?
— Нет, это не проблема. Он забьет свои голы. Сейчас у этой тройки такой период, который нужно пройти через работу.
— Ринат Баширов сказал, что отправной точкой по Хо-Сэнгу станет 15 февраля. Вы собираетесь брать его на выезд?
— Мы будем думать, как выпускать Джоша на лед. Взвесим состояние его руки, физические кондиции. Он близок к тому, чтобы вернуться. Но насколько близок, пока сказать не могу.
— Тимкин забросил первую шайбу за «Салават Юлаев». Что думаете по этому поводу?
— Я рад, что он забил, тем более такой важный гол. Повели, продолжили прессинговать. У Евгения груз с плеч упал. Вся тройка Картаева хорошо сыграла. Молодцы.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|63
|45
|18
|95
|2
|Локомотив
|63
|38
|25
|84
|3
|ЦСКА
|61
|38
|23
|84
|4
|Торпедо
|61
|39
|22
|83
|5
|Динамо М
|61
|35
|26
|79
|6
|Витязь
|62
|32
|30
|72
|7
|Северсталь
|61
|26
|35
|64
|8
|Динамо Мн
|63
|25
|38
|63
|9
|Спартак
|61
|26
|35
|60
|10
|Куньлунь
|62
|21
|41
|48
|11
|Сочи
|60
|7
|53
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|62
|36
|26
|81
|2
|Сибирь
|61
|36
|25
|78
|3
|Автомобилист
|61
|34
|27
|77
|4
|Металлург
|61
|32
|29
|75
|5
|Авангард
|61
|34
|27
|75
|6
|Сал. Юлаев
|62
|33
|29
|75
|7
|Адмирал
|62
|31
|31
|71
|8
|Трактор
|63
|27
|36
|64
|9
|Амур
|61
|28
|33
|64
|10
|Нефтехимик
|62
|29
|33
|63
|11
|Барыс
|62
|26
|36
|59
|11.02
|14:00
|
Авангард – СКА
|5 : 4
|11.02
|14:30
|
Сал. Юлаев – Витязь
|4 : 0
|11.02
|14:30
|
Трактор – Адмирал
|2 : 3 ОТ
|11.02
|15:00
|
Автомобилист – Динамо Мн
|5 : 3
|11.02
|17:00
|
Северсталь – Амур
|- : -
|11.02
|17:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|11.02
|17:00
|
Сочи – Куньлунь
|- : -