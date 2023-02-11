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Сегодня, 18:41

Виктор Козлов: «Рад за Тимкина. Очень важный гол»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Витязем» (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Четкая игра, солидная от первой и до последней минуты. Помогли Илье Ежову заработать сухарь, грамотно действовали и в обороне, и в атаке.

— Почему Сучков заменил Пустозерова?

— Алексей приболел, поэтому Егор занял его место. Справился хорошо.

— Вы сказали в прошлый раз, что в матче с «Куньлунем» две быстрые шайбы повлияли на команду неправильно. С «Витязем» этого уже не было. Что поменяли?

— Сегодня был другой настрой. Мы проанализировали игру с «Куньлунем». Я доволен тем, что мы весь матч прессинговали и держали высокий темп.

— В последнее время команда стала больше прессинговать, идти вперед. Решили поменять тактику перед плей-офф?

— У нас есть скоростные ребята, играющие в давление, способные быстро избавить соперника от шайбы. На это сориентировали тактику.

— Есть что улучшить перед плей-офф?

— Всегда хочется, чтобы ребята играли лучше и четче. Предела совершенства нет. Хочется, чтобы мы к плей-офф прибавили во всех компонентах.

— Что думаете по поводу того, что Шмелев много матчей не забивает? Это проблема?

— Нет, это не проблема. Он забьет свои голы. Сейчас у этой тройки такой период, который нужно пройти через работу.

— Ринат Баширов сказал, что отправной точкой по Хо-Сэнгу станет 15 февраля. Вы собираетесь брать его на выезд?

— Мы будем думать, как выпускать Джоша на лед. Взвесим состояние его руки, физические кондиции. Он близок к тому, чтобы вернуться. Но насколько близок, пока сказать не могу.

— Тимкин забросил первую шайбу за «Салават Юлаев». Что думаете по этому поводу?

— Я рад, что он забил, тем более такой важный гол. Повели, продолжили прессинговать. У Евгения груз с плеч упал. Вся тройка Картаева хорошо сыграла. Молодцы.

Источник: https://hcsalavat.ru/news/
Виктор Козлов
ХК Витязь
ХК Салават Юлаев
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