Виктор Козлов: «Всегда, когда проигрываешь, не очень весело. Сейчас выиграли, много забили, уже другое настроение»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Трактором» (6:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Очень важная победа. Надо было выиграть и порадовать болельщиков голами. Показали яркий хоккей. Ребята самоотверженно играли в обороне, ловили на себя шайбу. С самоотдачей сыграли и в большинстве, и в меньшинстве.
— Как оцените психологию команды?
— Всегда, когда проигрываешь, не очень весело. Сейчас выиграли, много забили, уже другое настроение.
— Мало забиваете в большинстве. В чем причина?
— У нас Мерфи получил травму, Дроздов. Те, кто много играют, сейчас не выходят на лед. Играет молодой Аймурзин, неплохо справляется. Не бывает так, что нарисовал что-то — и сразу получается.
— Как оцените прогресс Аймурзина? У него 6 очков в 8 матчах.
— Ничего про него говорить не буду. Пусть он сам скромно оценит себя в интервью.
— Некоторые эксперты скептически оценивали перевод Хмелевского на фланг третьего звена. Однако вместе с Аймурзиным они показывают яркий хоккей. Почему вы решили пойти на такие перестановки в составе?
— В нашей ситуации, когда Иван Дроздов получил травму, нам нужно было сделать сбалансированный состав. Саша умеет играть и центрального, и крайнего нападающего. Они хорошо смотрятся вместе. Будет здорово, если продолжат так играть.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|38
|30
|8
|63
|2
|ЦСКА
|36
|23
|13
|51
|3
|Локомотив
|36
|22
|14
|50
|4
|Торпедо
|37
|22
|15
|46
|5
|Динамо М
|36
|19
|17
|43
|6
|Спартак
|38
|19
|19
|43
|7
|Динамо Мн
|37
|16
|21
|40
|8
|Витязь
|36
|15
|21
|38
|9
|Северсталь
|37
|13
|24
|35
|10
|Куньлунь
|37
|13
|24
|29
|11
|Сочи
|34
|5
|29
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|36
|25
|11
|53
|2
|Металлург
|36
|24
|12
|52
|3
|Сибирь
|39
|23
|16
|49
|4
|Адмирал
|37
|21
|16
|46
|5
|Сал. Юлаев
|36
|19
|17
|45
|6
|Авангард
|36
|20
|16
|43
|7
|Ак Барс
|35
|15
|20
|36
|8
|Амур
|35
|14
|21
|34
|9
|Барыс
|38
|15
|23
|33
|10
|Трактор
|38
|14
|24
|33
|11
|Нефтехимик
|36
|15
|21
|31
|2.12
|12:00
|
Амур – Торпедо
|4 : 2
|2.12
|16:30
|
Барыс – Автомобилист
|0 : 2
|2.12
|17:00
|
Металлург – ЦСКА
|2 : 1
|2.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|6 : 4
|2.12
|19:30
|
Ак Барс – Локомотив
|- : -
|2.12
|19:30
|
Куньлунь – Динамо М
|- : -
|2.12
|19:30
|
Сочи – Динамо Мн
|- : -