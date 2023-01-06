Виктор Козлов отметил самоотдачу игроков «Салавата Юлаева» в матче против СКА
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над СКА (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Очень хороший матч. Полный стадион, за нас громко болели. Спасибо нашим фанатам. Мы ответили взаимностью, подарили много голов. Ребята — молодцы, запредельная мотивация, взяли два очка у лидера чемпионата. В такой ситуации, это очень важная победа.
— Готовились по-особенному к домашней встрече?
— По-особенному не говорили, но готовились. Тут особенная концентрация и самоотдача.
— Какую задачу сегодня поставили по нейтрализации СКА?
— Был план — надежно и с концентрацией сыграть в обороне. Знали атакующий потенциал СКА. Мы сыграли четко в обороне, по точкам стояли грамотно. Илья Ежов провел очередной феноменальный матч.
— СКА играет очень жестко. Что вы говорили хоккеистам в перерыве, как настраивали их?
— Комментарии в этой ситуации излишни. Это хоккей, у них габаритные защитники, играют жестко. Отмечу наших молодых ребят, они выдержали удар.
— Почему такая большая разница в силовых приемах — 9:31?
— Это комплимент нашим нападающим, они не боятся идти под удар. Для меня уровень нападающего в том, что он видит удар соперника, но не отбросит шайбу, пойдет до конца. Это тенденция современного хоккея.
— Как оцените те моменты, когда ваши хоккеисты не попадали по воротам?
— Для меня важно, что моменты создаются. Много шансов было у Дроздова, он не все реализовал. Реализация придет, главное, что есть моменты.
— Коледов успел восстановиться или вышел героически?
— Он успел восстановиться. Но Паша сыграл так, что можно сказать — героически. Как и все защитники. Сегодня все пластались для победы.
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|48
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|9
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|47
|20
|27
|46
|10
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|48
|20
|28
|46
|11
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|46
|20
|26
|43
|6.01
|10:00
|
Амур – Барыс
|1 : 0
|6.01
|13:00
|
Динамо М – Куньлунь
|3 : 2 Б
|6.01
|14:30
|
Металлург – Локомотив
|3 : 2
|6.01
|14:30
|
Сал. Юлаев – СКА
|5 : 1
|6.01
|14:30
|
Трактор – Автомобилист
|4 : 3 Б
|6.01
|17:00
|
Ак Барс – Витязь
|2 : 0
|6.01
|17:00
|
Нефтехимик – Северсталь
|- : -
|6.01
|17:00
|
Торпедо – Спартак
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