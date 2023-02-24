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Сегодня, 16:12

Виктор Козлов: «В плей-офф все матчи будут через день. Мы настраиваемся, как на игры навылет»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Сибирью» (3:1) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

— Хорошее начало от нас. Ключевым фактором стали блокированные броски. Жертвовали собой, ловили шайбу на себя. Молодцы! Рабочая победа. Андрей Кареев провел хороший матч, ребята в меньшинстве здорово играли. Получали синяки, шишки, жертвовали собой. Ключевой фактор — 23 блокированных броска. Это характеризует настрой на плей-офф.

— Не было опасений, что не хватит сил после победы в Екатеринбурге?

— У нас каждый матч как плей-офф. Мы готовились к этой игре, как к матчу Кубка Гагарина. В плей-офф все матчи будут через день. Мы настраиваемся, как на игры навылет.

— Почему сложнее с «Сибирью» играть дома, чем в гостях?

— Мы знаем, что «Сибирь» дома хорошо начинает, настраивались на это и были готовы. Здесь их фанаты гонят вперед. Мы просто грамотно подготовились.

— Два раза жестко сыграли против Пустозерова. Нужно ли отвечать на такие моменты?

— Это хоккей, никто не хочет проигрывать. Надо отвечать правильной игрой, голами и победами.

— Выйдет ли Алалыкин с «Металлургом» и что с ним случилось?

— Да. Он сегодня приболел, поэтому сыграл Сучков.

— Как вам игра Мерфи? Он не так ярко действует после травмы, сегодня получил удаление за выброс шайбы...

— Ничего страшного. Мне нравится, как он играет. Хорошо идет в борьбу, забирает шайбу. Выбросил шайбу — ничего страшного.

— Как настраивать команду, учитывая такой плотный график в турнирной таблице?

— Мы не можем контролировать таблицу, но можем контролировать свою игру. Поэтому концентрируемся на ней.

Источник: https://hcsalavat.ru/news/viktor-kozlov-na-zhestkost-nado-otvechat-golami-i-pobedami-/
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