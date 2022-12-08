Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:37

Козлов — о победе над «Сибирью»: «Горжусь, как играли в обороне, парни ловили шайбу на себя»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Сибирью» (6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая, боевая игра, в которой было много борьбы, единоборств и столкновений. «Сибирь» играла жестко, но по правилам. С нашей стороны ребята – молодцы, выдержали удар, забили в большинстве. Горжусь тем, как команда играла в обороне, как парни ловили шайбу на себя, играя в одиннадцать нападающих. Отдельное спасибо нашим болельщикам, которых было слышно в этом дворце!

Насколько важно было уйти на перерыв на хорошей ноте? Всегда очень важно уйти на перерыв на позитиве, тем более сегодня была игра за четыре очка. Пауза очень нужна для нас, ребятам нужно залечить травмы», – приводит слова Козлова сайт КХЛ.

«Салават Юлаев» набрал 49 очков в 39 матчах и занимает четвертое место на «Востоке». Следующую игру команда проведет дома 19 декабря против «Авангарда».

Источник: КХЛ
Виктор Козлов
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Сибирь
0
Читайте также
Оформил простейший дубль и взбесил дерзкого канадца. Овечкин может побить рекорд Хоу уже до Нового года!
В Министерстве спорта РФ прокомментировали возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию
Турция отказалась пропускать танкеры без страховых документов
Самолет с Виктором Бутом приземлится в московском аэропорту Внуково
Обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер. Главное
Что происходит с туризмом в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юрий Бабенко — о работе с Билялетдиновым в «Ак Барсе»: «Мы с ним на одной волне»

Мартемьянов — о поражении от «Салавата»: «Масса ненужных удалений поставила нас на колени»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 40 32 8 67
2 Локомотив 39 24 15 54
3 ЦСКА 38 24 14 53
4 Торпедо 39 23 16 49
5 Динамо М 39 20 19 47
6 Спартак 40 20 20 45
7 Динамо Мн 39 17 22 42
8 Витязь 39 17 22 42
9 Северсталь 39 14 25 37
10 Куньлунь 40 13 27 30
11 Сочи 37 5 32 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 39 28 11 59
2 Металлург 38 24 14 52
3 Сибирь 42 24 18 51
4 Сал. Юлаев 39 21 18 49
5 Адмирал 40 22 18 49
6 Авангард 39 21 18 46
7 Ак Барс 39 18 21 43
8 Амур 38 16 22 38
9 Барыс 40 17 23 37
10 Трактор 41 15 26 35
11 Нефтехимик 38 16 22 33
Результаты / календарь
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
8.12 12:00
Амур – Адмирал
 1 : 3
8.12 15:30
Сибирь – Сал. Юлаев
 3 : 6
8.12 16:30
Авангард – Ак Барс
 2 : 3 ОТ
8.12 17:00
Автомобилист – Трактор
 2 : 1
8.12 19:00
Локомотив – Куньлунь
 - : -
8.12 19:00
Нефтехимик – Металлург
 - : -
8.12 19:00
Витязь – Сочи
 - : -
8.12 19:10
Динамо Мн – СКА
 - : -
8.12 19:30
Спартак – Динамо М
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости