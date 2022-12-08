Козлов — о победе над «Сибирью»: «Горжусь, как играли в обороне, парни ловили шайбу на себя»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Сибирью» (6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая, боевая игра, в которой было много борьбы, единоборств и столкновений. «Сибирь» играла жестко, но по правилам. С нашей стороны ребята – молодцы, выдержали удар, забили в большинстве. Горжусь тем, как команда играла в обороне, как парни ловили шайбу на себя, играя в одиннадцать нападающих. Отдельное спасибо нашим болельщикам, которых было слышно в этом дворце!

Насколько важно было уйти на перерыв на хорошей ноте? Всегда очень важно уйти на перерыв на позитиве, тем более сегодня была игра за четыре очка. Пауза очень нужна для нас, ребятам нужно залечить травмы», – приводит слова Козлова сайт КХЛ.

«Салават Юлаев» набрал 49 очков в 39 матчах и занимает четвертое место на «Востоке». Следующую игру команда проведет дома 19 декабря против «Авангарда».