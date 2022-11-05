Виктор Козлов — о победе над «Нефтехимиком»: «Ребята — молодцы, что вытащили матч»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Тяжелая игра, напряженная. «Нефтехимик» хорошо начал, прессинговал, постоянно держал в напряжении нашу оборону и вратаря, но ребята нашли возможность выиграть. После прошлого матча это было важно, эмоциональная встреча с «Ак Барсом» прошла позавчера. Ребята — молодцы, что вытащили матч.

— Почему матчи с «Нефтехимиком» получились такими разными?

— Удачно забили. Тогда счет не характеризовал игру. У «Нефтехимика» есть хорошие нападающие, быстрые. которые идут уверенно в атаку. Все матчи с Нижнекамском у нас сложные, даже на предсезонке.

— У соперника было два выхода один на один в меньшинстве. Это ваши системные ошибки или случайность?

— Если честно, больше качество льда. Шайба очень много прыгала. У Шакира перескочила, потом у Ярослава оказалась в ногах. Поэтому получились такие выходы.

— Почему поменяли Сучкова на Бочарова по ходу игры?

— Начало выдалось не такое, какое хотели. Потом решили их поменять местами. Егор лучше смотрелся с Аймурзиным и Санниковым. А Бочаров потом выглядел хорошо с Кадейкиным и Санниковым. Здесь важно, чтобы все поняли: никто никого не наказывал. Просто рокировка, которая должна пойти на пользу.