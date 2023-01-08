Виктор Козлов: «В таких матчах разницу делают нюансы в обороне и игра вратарей»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Металлургом» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Напряженный матч был. «Металлург» на данный момент — лидер конференции, они хорошо играют. И мы, и они не так хорошо двигались, много сил оставили в предыдущих матчах. В таких играх разницу делают нюансы в обороне и вратари. Кареев — молодец, отлично держал ворота.
— Сучкова сегодня не менял Кузьмина. Больше доверяете молодому форварду?
— Егор уже пару игр до конца был на льду, его Глеб не менял. Это была важная шайба, он молодец.
— Почему поменяли Кузьмина на Аймурзина в третьем звене?
— Решил поставить Алалыкина в центр, Кузьмина в край. С Алалыкиным эта тройка стала сильнее.
— Варлов часто бросает по воротам. Это тренерская установка?
— Мы говорим, чтобы защитники хорошо двигались. Не только он делает хорошею работу, все неплохо доставляют шайбу на пятак.
— Молодые хоккеисты часто зарабатывают на себе удаления. Как оцените их заслуги?
— Они быстрые, энергичные, задорные, поэтому защитники соперника ошибаются. Это командная заслуга, не только их работа. Отлично парни измотали соперника.
— Почему нынешний «Салават Юлаев» играет от обороны?
— У нас нет легионеров. Мы исходим из физики и того, что есть. Матчи выигрывает тот, кто меньше пропустит.
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