Козлов о победе над «Автомобилистом»: «Хорошая репетиция перед плей-офф»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Автомобилистом» (3:1) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
«Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые нашли возможность приехать сюда. Мы играли против топовой команды, которая играет в хороший и красивый хоккей. Два периода ребята хорошо прессинговали, создавали моменты, в третьем «Автомобилист» добавил, когда забил гол, перехватил инициативу. Мы хорошо сыграли в обороне, ловили шайбы на себя, Ежов был хорош на последнем рубеже.
Эта игра — хорошая репетиция перед плей-офф. Почему третий период остался за соперником? Они хорошая команда, забили на первой минуте периода, почувствовали кровь, стали идти вперед, прессинговать. Я доволен тем, как мы выдержали этот натиск", — цитирует Козлова пресс-служба КХЛ.
«Салават» (4-е место) набрал 82 очка и обошел «Автомобилист» (5-е место и 81 очко) в турнирной таблице «Востока».
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|22.02
|15:30
|
Сибирь – Барыс
|4 : 2
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|16:30
|
Авангард – Локомотив
|4 : 3 ОТ
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|17:00
|
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|1 : 3
|22.02
|19:00
|
Нефтехимик – Металлург
|- : -
|22.02
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|
Торпедо – Северсталь
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|22.02
|19:30
|
Динамо М – Витязь
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|19:30
|
Спартак – ЦСКА
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